北京连续10天无新增新冠肺炎确诊病例 昨日治愈出院23例

人民网北京7月16日电 据北京市卫健委消息，7月15日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例23例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月15日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院168例，治愈出院167例。尚在观察的无症状感染者17例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区174天、怀柔区160天、顺义区158天、密云区155天、石景山区31天、门头沟区30天、房山区30天、东城区29天、通州区25天、朝阳区24天、西城区23天、海淀区20天、昌平区20天、大兴区15天、丰台区10天。

7月14日0时至24时，大兴区青云店镇、西红门（地区）镇、兴丰街道由中风险地区调整为低风险地区。

截至7月14日24时，北京共有中风险地区4个，为丰台区花乡（地区）乡、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道。