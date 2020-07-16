抗疫情、保就业  高校贡献智慧力量

新冠肺炎疫情发生以来，科学技术在战胜疫情中发挥着关键利器作用。高校作为基础研究、人才培养和科技创新的结合点，在科技研发攻关、经济社会服务中发挥更多的智慧和力量。

疫情防控期间，众多高校围绕检测试剂、药物研发、疫苗研制集中攻关，着力打造对抗病毒的“武器”。和病毒缠斗的抗疫一线，成为高校附属医院医务人员的主战场。例如，仅华中科技大学、武汉大学的13家附属医院，就向一线投入了4万余名医护人员。疫情防控期间，他们在救治患者的同时，也紧锣密鼓寻找有效药物、创新救治手段。通过努力，提速临床诊断，提升救治水平和能力。

在复工复产、保障物资供应方面，各地高校也积极提供“智慧方案”，把目光投向农业、工业、服务业、心理咨询等关系国计民生、经济社会发展的各个领域，为地方经济社会的恢复发展持续助力，为经济社会的重启运转保驾护航。其中，浙江大学公共卫生学院科研团队通过大数据聚类分析，研判疫情传播特点，对各地采取的疫情防控措施开展科学评估。通过构建精准的预判模型，为有关部门对复工时间、方式等关键问题的研判提供科学依据。北京师范大学开通了心理支持热线和网络辅导服务，在疫情期间为全国百姓提供专业的心理支持服务。

在就业方面，面对“更加复杂严峻”的就业形势，各地高校集思广益，为毕业生提供不断线的就业服务，积极创新工作模式，用好政策、打通资源。其中，武汉大学、华中科技大学、华中师范大学等7所武汉高校联合组成在汉直属高校毕业研究生就业工作校际协作服务体，拓展更多高质量的就业资源。

如今，870多万名高校毕业生正怀揣梦想开启新征程，为自己拼出一个美好的未来。