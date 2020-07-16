民生稳，人心就稳，社会就稳。越是发生疫情，越要注意做好保障和改善民生工作。

习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议内蒙古代表团审议时强调，“党团结带领人民进行革命、建设、改革，根本目的就是为了让人民过上好日子，无论面临多大挑战和压力，无论付出多大牺牲和代价，这一点都始终不渝、毫不动摇。”

为了应对疫情影响，中央到地方出台一系列有力举措，千方百计织密民生保障安全网——

稳住就业基本盘。减税降费、支持创业、给予培训补贴，“点对点”运送农民工上岗就业，真金白银援企稳岗，减负、稳岗、扩就业多措并举，努力把疫情影响降到最低，让越来越多的人端稳“饭碗”。

稳物价针对性措施持续加力。促生产，畅流通，落实绿色通道政策，各地“米袋子”足，“菜篮子”丰，群众生活必需品供应总体充足，价格稳中有落。6月居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，市场运行总体平稳。

保障困难群众基本生活，救助扶持政策有力。各地各部门适当提高城乡低保、抚恤补助等保障标准，把因疫情和患病陷入困境的人员纳入救助范围。

保基本民生，一项项举措精准发力，扎实解决人民群众最关心最直接最现实的问题，民生底线兜得牢牢的！

湖北：保供应、稳物价，居民生活有保障

湖北省武汉市武昌区南湖街中央花园社区，居民魏新芳熟练地扫码、测体温，走进小区门口的超市，直奔蔬菜生鲜区，10元3斤的西红柿、3.5元1斤的青椒……“家里的肉菜都够了，今天就出来买点青菜。”魏新芳笑着告诉记者。

每天变着花样为一家三口准备营养丰富的饭菜，如今已成寻常事。疫情防控中，魏新芳和很多武汉市民一样，曾经对物资供应有些担心……

为保障全市菜篮子供应、稳定物价，政府及时出手。自1月25日起，武汉加大白萝卜、土豆、大白菜、包菜等“限价蔬菜”的投放力度，在各商超网点限价销售。

“小区封闭管理，我们发挥下沉干部和志愿者的力量，组成5支网格群众工作队，组织居民团购，为居民配送爱心菜。”65岁的中央花园社区书记张淑静说，社区居民有1973户6017人，只有10名工作人员，人手不足，及时到来的下沉干部和志愿者，就成了帮助居民买菜送药的主力军。

对于孤寡、独居、行动不便的老人和困难群体，社区指定专人进行包保，为他们送菜上门。“有老人给我打电话，说想吃肉。”张淑静听说后，立即联系辖区内的超市。“超市人手紧张，我们自己来！”她安排网格群众工作队分批到超市，帮助分发储备肉。

到了3月，社区供应的蔬菜生鲜种类更丰富。“受疫情影响，大家好久没吃鱼了，没想到社区真的送来了活鱼。”魏新芳笑着说，她前后四五次领到了社区为大家团购的活鱼。

“社区为居民累计团购10元爱心菜近2000份，政府储备肉近万斤，平价鱼近5000条。”张淑静介绍：现在疫情形势好转，居民可以凭健康码有序出门买菜了。

疫情防控期间，武汉市累计配送团购蔬菜近960万单、7.2万吨，水产品87万单、2700吨，鸡蛋4000余吨。在商务部支持下，湖北与8个省区市建立联保联供的协作机制，外省区市源源不断地把支援物资运到湖北，确保物资后勤保障。疫情防控进入常态化阶段后，湖北在尊重市场运行规律的基础上，持续多措并举保供应、稳物价，有力地保障了居民生活。

疫情防控进入常态化阶段，社区对居民的生活保障措施并没有停止。“我们现在主要为居民提供精细化的服务。”张淑静说，社区和孝感、宜昌等地的农业合作社和公司合作，为居民组织小龙虾、藕带、脐橙等特色农产品团购；社区居民也自发组织了一个团购群，产品包括绿豆糕、烤鸭等数十个品牌餐食。这些日常团购提高了居民生活品质，获得了广泛好评。

湖南：兜底线、强保障，困难群众应保尽保

“老顾，我们来送些口罩，还有1000元临时救助金，您收好。”“五一”后，湖南省长沙县金井镇综治办主任、包片干部刘浩，来到金龙村村民顾文刚家里，送来了临时救助金。

今年44岁的顾文刚，2016年被查出患有尿毒症。“每天在家做腹膜透析，每个月去一趟长沙县第一人民医院拿药，每年要去3次省人民医院住院做血透。”顾文刚的妻子刘艳说，丈夫看病能报销80%的费用，一家三口有低保收入，刘艳还在村属幼儿园当生活老师。

突如其来的疫情给这个家庭带来压力。幼儿园几个月没有开学，待业在家的刘艳少了一份收入。另外，顾文刚每天做透析所需药物也受疫情影响，需要去县城医院才能买到，给这个家庭增添了负担。

“这段时间，镇村干部没少来我们家，一有困难大家总是帮我们想办法，干部们还帮我销售酱瓜丝，这也是一份收入哩。”勤劳的刘艳在家做酱瓜丝创收，信心十足。“有各项好政策，有大家的关心，难关就能扛过去！”她说。

上个月村里幼儿园开学，刘艳又上班了，“工资加绩效，一个月能领2600元哩！”

疫情防控期间，长沙县建立了“三包一”机制：一名镇干部、一名村（社区）包片干部、一名组干部或离得较近的党员，负责联系一个困难对象，明确帮扶责任人，确保特殊人群有人监护、生活有人照顾、生病有人看护。

长沙县还重点摸排城乡困难对象及家庭、疫情防控一线人员家庭、新冠肺炎患者及家庭等11类对象中的特殊困难群体，通过发放防疫物资、补助临时救助金、开展关爱帮扶、进行心理辅导等方式，形成全社会共同关注关爱帮扶的良好氛围，确保不漏一户困难家庭，不落一个困难对象。

湖南强化救助举措，多措并举加强疫情期间困难群众生活保障，及时发放救助资金，将低保和临时救助等审批权下放到乡镇（街道）。

内蒙古：助脱贫、奔小康，确保如期完成硬任务

天刚蒙蒙亮，牧民钢特木尔就像往常一样起床干活了：给羊圈消毒，喂草料，忙完一圈已经8点多。坐到餐桌前，一盘新鲜的小西红柿，一碟酥脆的油炸果条，配上一碗热气腾腾的香浓奶茶……

“你看，这是昨天刚买回来的，新鲜蔬菜、水果一应俱全。”钢特木尔拉开冰箱，指着满满的“储备”说，家里的“米袋子”“菜篮子”一点儿也不用担心。

钢特木尔是内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗哈登呼舒嘎查牧民，曾经是建档立卡贫困户。过去由于羊群数量太少，为了维持生活，接了羊羔当年就得出栏，以回笼资金和降低养殖成本。一年到头跟其他牧民一样忙碌，可羊群壮大不起来，生活也难有起色。

脱贫，最根本的是要建立起能让牧民有可持续收入的产业。钢特木尔有劳动能力，可就是缺乏生产资料。针对他的情况，旗里扶持他把基础母羊发展到40多只，扩大生产规模。

去年，钢特木尔靠养羊摘掉了贫困帽，今年，一心奔小康的钢特木尔决定：接早春羔，错季出栏，争取让收入翻番。

今年春天，钢特木尔家接下了40多只羔羊。不过，几十只羊的“口粮”让他一度很犯愁：前一段时间正赶上草原春季休牧，饲草料出现了短缺。关键时刻，嘎查党支部伸出援手，协调经营商为他家送来饲草料，解了燃眉之急。

虽然钢特木尔家去年脱了贫，有了产业基础，但如何稳得住，同样很重要。扶贫干部脱贫不脱钩，这段时间扶贫干部常来家里嘘寒问暖，帮钢特木尔解决实际困难。

前不久，随着最后20个国家级贫困旗县出列，内蒙古57个贫困旗县全部摘帽。通过点对点服务、多对一帮扶，“输血”与“造血”并行，内蒙古一个个贫困家庭相继脱了贫。

在确保今年年底前全面脱贫的同时，内蒙古还对已脱贫人口继续保持稳定的脱贫攻坚主要政策措施，巩固脱贫成果，提高稳定脱贫质量。钢特木尔家，正是被关注的重点对象。贫困的“帽子”虽然摘了，但是扶贫干部肩上，帮扶的担子却没卸。

“现在羊羔长大了，成活率达到百分之百，我别提有多高兴了。”钢特木尔笑着说。如今，他家已有80多只羊。在扶贫干部的协调下，饲草料供应充足，今年的休牧也很顺利。“全面小康，我绝不会拖后腿！”钢特木尔说。

（本报记者刘毅、赵贝佳、范昊天、何勇、孙超、吴勇）

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 06 版）