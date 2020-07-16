让脱贫成果经得起检验

把民情民意作为重要参考标准，下决心、出重拳整改虚浮不实、打折变通、泄气松劲等问题，努力让脱贫攻坚各项工作经得起群众和实践的检验

今年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。习近平总书记强调，脱贫攻坚工作艰苦卓绝，收官之年又遭遇疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。答好脱贫攻坚的这张考卷，时间紧、压力大，在做实做细各项工作的同时，更要注重“回头看”，搞好查疏堵漏工作，切实巩固脱贫成果、打赢攻坚硬仗。

近年来，山东省枣庄市市中区坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，自上而下压担子、定责任。特别是进入脱贫攻坚的收官阶段，进一步建立完善四级联合长效扶贫工作机制；规范逐一回访、征集意见、研究问题、制定措施、监督反馈、考评检验、问绩问责等一整套查疏堵漏流程；强化党员干部危机意识、问题导向，勇于发现问题、敢于揭短亮丑，做到好的做法继续保持、短板弱项全力补齐。截至目前，全区相继发现并解决了扶贫产业资金紧缺、后期技术指导跟不上、优惠政策执行打折扣等11个方面问题，确保脱贫成果经得起检验。

人民群众的感受是扶贫成效、脱贫成色最直观的体现。一直以来，区委和区政府积极从群众的呼声中查找突出问题、明确改进方向，哪些方面的工作不到位，哪些内容落实得不全面，哪些干部遇到问题时推诿扯皮、拖沓处理，哪一级组织只顾眼前成绩、不讲长远利益……凡是影响到扶贫工作、损害群众利益的，都需要在推进脱贫攻坚过程中予以解决。我们始终坚持把民情民意作为重要参考标准，下决心、出重拳整改虚浮不实、打折变通、泄气松劲等问题，努力让脱贫攻坚各项工作经得起群众和实践的检验。

脱贫攻坚重在当下、谋于长远。市中区注重阶段性经验总结，根据全区发展实际，聚焦“六稳”“六保”工作，针对群众反映强烈的个别扶贫干部只抓“大”不管“小”、重龙头企业轻个体创业等问题，进一步优化调整精准扶贫方案，细化问题整改措施。同时，充分发挥相关部门重要作用，根据建档立卡信息，深入乡镇企业、村户逐一调研了解情况，明确“任务到人、备案到人、责任到人”，确保担子压实、工作做实、成效务实。只有既聚焦问题、解决难题，又提出问题、总结经验，同时充分调动方方面面积极性、主动性，脱贫攻坚才能在政策的连贯稳定运行中取得扎实成效。

习近平总书记指出，“脱贫攻坚越到最后越要加强和改善党的领导。”我们将继续发挥好党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用，把人民利益放在最高位置、落在实际行动中，全力以赴、攻坚克难，始终保持打赢脱贫攻坚战的良好势头，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

（作者为山东省枣庄市市中区委书记）

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 05 版）