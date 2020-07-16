越是经营受困、发展受阻，越是需要静下心思谋求转机、找准定位、明晰目标

一段时间以来，受新冠肺炎疫情影响，实体零售业面临挑战，许多线下门店客流锐减。实体零售业应该如何危中寻机、实现转型升级？在一定程度上，疫情只是外因，经营困难的出现折射出企业在销售环节存在的一些问题。育新机、开新局，需要实体零售企业临危不乱，找准定位，苦练内功，通过更好服务于客户需求来实现新发展。

育新机离不开精准定位。笔者在广州市荔湾区采访时了解到，一批线下零售企业并没有因为疫情冲击而乱了阵脚，而是从商业模式变化中敏锐捕捉到了新机遇。比如，一家新兴零售企业调研发现，休闲零食市场并没有因为疫情影响而萎缩，反而在年轻人群体中倍受青睐。于是企业调整经营策略，瞄准年轻人都爱逛的“生活好物集合店”的模式精心布局销售形式和货品，受到年轻群体的欢迎。虽然疫情防控一定程度上改变了消费者的消费习惯，但消费需求并没有因此减少，消费方式反而更加多样。正如营销专家提出的，精准定位能够迅速让消费者建立起与品牌之间的关联。越是经营受困、发展受阻，越是需要静下心思谋求转机、找准定位、明晰目标，避免贪大求全、不分重点。

开新局需要不断创新。创新是企业经久不衰的重要保障。唯有适应市场的需求不断创新产品、创新设计、创新模式，才能不断适应消费者的新需求。新冠肺炎疫情防控期间，消费者的购物习惯悄然发生变化，过去无目的闲逛的购物模式，暂时转变成为目标性很强、停留时间短的购物模式。这一重要变化，意味着实体零售企业必须对店内产品布置进行重新调整。比如，可以划分防疫专区、宅家专区、复工专区等，消费者进入门店即可快速找到所需产品专区，既省时又省力。创新无处不在，唯有贴心服务才能赢得消费者青睐。

移动互联时代，线上消费蓬勃发展的态势十分明显，消费从线下转移到线上也是一个趋势。很多传统企业专注于线下经营模式，与拥抱互联网发展新趋势并行不悖。比如最近兴起的新社群营销，把各类新媒体渠道上累积的粉丝进行分群管理，为线下经济融入线上消费提供了新的发展方向。在广州荔湾区，一些零售商超以实体门店为依托，通过扫码入群的方式，将附近3公里的消费者纳入群管理，提供即时的商品推荐和配送服务。传统实体零售业通过加快数字化转型，加强线上推广和直播等新渠道的应用，深耕用户价值，便有可能获得更多发展机会。

疫情虽然对经济运行造成影响，但企业主动应变、奋力创新在任何时候都不应该停滞，政府相关部门也应该就此加强引导和扶持。对于实体零售业而言，疫情带来的影响既是挑战也蕴含机遇。唯有从居民消费中寻觅新的发展空间，根据自身优势明确发展定位，不失时机作出积极的改变，企业才能逆势而上、化危为机。

（作者为本报广东分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 05 版）