人民时评：出行之变见证活力涌流

中国人出行方式的变化，不仅体现为交通工具的更加便捷，也反映着人与人的联系在加强，有着移动互联时代的鲜明特点，体现着社会文明的进步

在新技术、新业态的支撑下，如今的交通出行不仅速度更快、效率更高，而且更加智慧、智能，也更能满足多层次、多样化、个性化的出行需求

最近，与交通出行相关的好消息接连不断：北斗系统完成全球组网，将为全球用户提供更精准的导航；我国首条支持自动驾驶技术运用的“智慧高速”，杭绍甬高速公路项目取得新进展；以网联化、协同化和智慧化为发展趋势的“智能交通”发展迅猛，带来定制化出行、共享出行和绿色出行……在全面建成小康社会进程中，这些好消息不仅标注着交通出行领域创新发展的速度，也意味着群众出行更便捷、出行方式更多元、出行体验更美好。

在交通出行领域，有一个常用的概念叫做“出行半径”，这也是衡量人们生活变化的一项指标。从“一辈子没有走出过小山村”，到跨越省份的求学、工作，再到今天日益普遍的跨国旅行，中国人的“出行半径”越拉越长，反映的是美好生活范围的延伸。2019年，民航旅客运输量6.6亿人次，“无纸化”服务、“刷脸”登机，带给人们更好的“蓝天体验”；中国高铁里程突破3.5万公里，在全球高铁里程中占比超过2/3，古人“千里江陵一日还”的美好愿望已经变为现实。以飞机、高铁等为代表的现代中国人的出行方式，不仅成为小康生活、品质生活的代名词，也为交通出行在舒适、高效、便捷等维度上树立了新的标杆。

中国人出行方式的变化，不仅体现为交通工具的更加便捷，也反映着人与人的联系在加强，有着移动互联时代的鲜明特点，体现着社会文明的进步。当前，随着5G、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术的快速应用和发展，交通出行背后所体现的人与人、人与物、物与物的联系都在发生深刻变革。依托算法、定位和大数据，用户与网约车能够实现精准的供需匹配；依托5G、云计算，路口的交通探头能够实时监测车流量变化，对红绿灯间隔时间进行动态调整；依托网联技术，路上跑的汽车也能成为网络终端，并根据用户需求自动升级各种应用和功能……在新技术、新业态的支撑下，如今的交通出行不仅速度更快、效率更高，而且更加智慧、智能，也更能满足多层次、多样化、个性化的出行需求。

在感受交通出行巨大变化的同时，我们也不应忘记，在一些边远地区和贫困落后地区，交通状况和人们的出行条件仍然有待提升。尽快补齐这些地区交通基础设施的短板，解决困难群众的出行难题，不仅是地方发展的客观要求，也是“全面小康一个也不能少”的直接体现。不少地方为了满足低收入旅客需求，坚持开行票价低廉的“慢火车”，几十年如一日；不久前，我国最后一个不通公路的建制村——四川凉山布拖县乌依乡阿布洛哈村实现“车路双通”，山区群众的小康梦触手可及。在决胜全面小康的路上，扎实做好交通扶贫工作，我们就一定能确保任何一地、任何一人不因交通而掉队。

车轮飞驰，不觉经年。广袤大地上，四通八达的公路网，便捷高效的铁路网，密集交错的航线网，正在把千年来中华民族“人悦其行、物优其流”的美好愿景变为现实。把人们出行的道路拓得更宽，让出行的脚步更顺畅，让出行服务更优质、交通工具更智能，一个充满活力的“流动中国”必将迸发出源源不断的发展动力。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 05 版）