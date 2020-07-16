“全都搬出来了，真是太感谢你们了！”7月12日，看着自家的桌椅、被褥、锅碗等物品，今年77岁的邢桂新和老伴儿一迭声表达谢意。

邢桂新家住江苏南京市高淳区水阳江新正桥边的迎水坡。水阳江是长江重要支流，位于下游的高淳区是上游来水从安徽进入江苏的第一站。入梅以来，持续强降雨加上长江水位的“顶托”，水阳江一直在高水位运行，一度达到13.10米的高位。7月7日，高淳区启动水阳江区域防汛Ⅰ级响应。

随着水阳江水位持续上升，周边不少村民的屋子、院子被淹。在当地政府的组织安排下，邢桂新和老伴儿已顺利转移到背水坡的儿子家中居住，但老两口放心不下家里的家具，担忧当时拿不走的物资。

最高级别防汛响应启动以来，高淳区在水阳江区域堤防沿线设立241个防汛值守点，24小时值班值守。12日中午，阳江镇巡堤人员发现，邢桂新屋里积水已有1米多，家具物资均浸泡在水中。经镇防汛指挥办公室协调，当天下午，一支民兵应急抢险队迅速来到老人家中帮助转移物资。

“我们30多名队员以接力队形，从屋里到岸边一字排开，先将碎石子运到背水坡铺成一条临时便路，又经过近1小时的共同努力，将屋里所有物资全部安全转移。”44岁的应急抢险队队员陈根牛是退伍军人，他走在最前面，踏进水位齐腰深的屋内，与后续队员们配合默契，将物品一件件转移出来，安全传送到堤坝上。

连日来，高淳区多个镇街千余名党员群众奋战在一线圩堤。其中，身穿迷彩绿、由当地退伍军人和群众组成的民兵应急抢险队，成为一支重要力量。

据阳江镇武装部副部长邢光福介绍，这支应急抢险队伍从7月8日晚成立以来，统一吃住、统一行动，24小时待命。截至13日晚，抢险队已安全转移水阳江沿线迎水坡的90余户村民，帮助受灾村民抢运家具物资，并积极参与水阳江沿线的清障和铺路工作。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 04 版）