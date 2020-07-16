鼓励盘活存量房办养老院

本报福州7月15日电 （记者邵玉姿）为进一步鼓励和引导社会力量参与养老服务，促进福州养老服务机构可持续、良性运营，日前，福建省福州市出台《进一步支持养老服务发展十七条措施》，从强化用地保障、稳定人才队伍、加大财税支持、提升优质服务等4个方面，提出17条具体举措，全面提升福州养老服务质量。

在强化用地保障方面，《措施》明确了合理确定地价、灵活供地方式、加大土地供应、支持存量改造等4条扶持措施。新建的非营利性养老项目用地，可以划拨方式供应；营利性的养老项目用地，可以租赁、先租后让、协议出让等有偿方式供应。各县（市）区要将养老用地纳入年度土地供应计划，加快形成一批“净地”，2020年全市谋划总量不低于1000亩的养老用地。鼓励房屋产权所有人或租赁人，利用空置办公楼、厂房、学校、社区用房等存量房屋举办养老机构，多渠道增加养老设施供给。

同时，在稳定人才队伍方面，《措施》提出支持专业人才培养、实行入职奖补、实行在职奖补等举措。在加大财税支持方面，《措施》提出提高一次性开办补助标准、扩大一次性开办补助范围、提高床位运营补贴标准、新增建设奖补项目、优化服务运营补贴方式、扩大责任保险补助范围、加大税收优惠等扶持政策。在提升优质服务方面，福州将支持养老机构开展延伸服务、鼓励医养深度融合发展、实施等级评定奖补政策，进一步提升优质服务。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 13 版）