真正在基层历练，将双脚扎进泥土，青春在磨砺中格外茁壮

2018年以前，我从未到过新疆，只在电视和网络上看到过这个美丽的地方。

两年前，带着一份好奇与期待，刚毕业不久的我，从河北邯郸一路向西，来到新疆乌鲁木齐市工作。

初到乌鲁木齐，我被派到乌鲁木齐市科技园社区工作。在社区工作很顺利，甚至不觉得和家乡有什么区别。2019年3月，得知昌吉回族自治州启动了“千名大学生下基层”计划，招收大学生村官，我毫不犹豫地报了名。既然选择来西部，就想把根扎得更深些，到农村去，去了解脚下的土地，去带来一点改变。

于是，我背着行囊来到了昌吉市阿什里乡阿维滩村，成了一名大学生村官。

原以为有了一年在社区的工作经验，能很快适应村里的环境，然而事实证明我过于乐观了。语言是第一道关。村里的很多哈萨克族老人，不太会讲普通话。一次，一位哈萨克族老人来村委会办事，一进门就讲个不停，看我因为语言不通一脸茫然，只能无奈叹气。

打那以后，我开始努力学习哈萨克语和维吾尔语，让自己更快融入。除了语言，与当地村民打交道也是重要一课。刚到村里第一个月，赶上推行人居环境整治，我跟着村党支部书记哈德尔上门动员，在阿买提大叔家，我生硬直接，“麻烦您出来打扫一下门口的卫生！”大叔看了我几眼，没吭声。回去后，哈德尔书记提醒我：“和村民说话，可不能有任何架子，你得忘掉你大学生的身份，像对待朋友一样。”

几件事下来，我逐渐明白，在村里工作，光有热情不行，还必须掌握方法。如今一年多过去了，走在村里的路上，经常会被热情的村民叫住，让我到屋里喝杯奶茶。有老乡说，“都快忘了你是从河北来的大学生了，感觉就像是我们新疆的小伙子！”

而我也发挥自己年轻、勤快、和外界联系多的优势，教会老乡用微信绑定银行卡，帮他们领惠民补贴，有人家围栏损坏了，会叫我帮着一起修，家里没人，也会让我去照看下院子。我有个小本子，每天都列满了村里的待办事项。

虽然离家万里，但我在村里依然感受到家的温暖。我常想，不是新疆需要我，而是我需要新疆。从一名大学生到新疆大学生村官，我真正在基层历练，将双脚扎进泥土，感受到自己的拔节生长。有时，家里人也会有些心疼，担心我在这里条件艰苦，但我却格外满足，因为自己的青春在磨砺中格外茁壮，当初离家时对新疆的好奇和向往，如今已是肩上的责任与担当。

（讲述人为新疆昌吉市阿什里乡阿维滩村村委会主任助理，本报记者阿尔达克采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 11 版）