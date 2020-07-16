美国疫情新“震中”情况紧急？多国积极摸索研发疫苗

中新网7月15日电 美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至北京时间7月15日20时17分许，全球新冠确诊病例超1334万例，累计死亡近58万例。目前，全球疫情持续恶化，多国开始收紧防疫措施；受疫情影响，法国总统马克龙警告该国或将有百万人失业；对于遏制疫情具有关键作用的疫苗，其研发工作正在多个国家顺利开展。

疫情反弹致多国收紧防疫措施

目前，美国累计确诊超343万例，累计死亡逾13.6万例。当地时间7月14日，该国佛罗里达州、加利福尼亚州、密西西比州等多个州的疫情持续恶化，死亡病例数不断上升。其中，佛州14日报告新增死亡病例133例，为疫情暴发以来该州单日死亡病例数的最高值。

佛州医疗管理局表示，目前，当地多家医院重症监护室已经饱和，全州至少48家医院没有多余的重症监护室床位。迈阿密市长苏亚雷斯警告说，如果居民不遵守社交距离，当地可能有必要采取更严厉的措施来阻止疫情恶化。

在美国之外，鉴于疫情反弹形势严峻，多国正在积极收紧防疫措施。

意大利卫生部长斯佩兰扎14日表示，由于全球范围内疫情仍然十分严重，同时，意大利国内仍然存在一些集中暴发点，决定将现有的疫情管控措施延长至7月31日，其中包括对所有来自欧盟和申根区外的旅客实施14天的隔离。

在日本，东京等地的新增确诊病例自6月下旬以来持续飙升。鉴于目前情况，东京都政府7月15日已基本决定，将有关新冠疫情的4个阶段指标，上调至最高级别，知事小池百合子呼吁民众：“非必要不要离开东京。”

中东地区的新冠病例数也在持续增加。为防止疫情反弹，以色列内阁在当地时间14日举行紧急会议，讨论进一步采取限制措施应对持续蔓延的疫情。

失业潮正席卷多国

疫情的持续蔓延，导致多国失业人群正进一步增加。当地时间14日，法国总统马克龙警告称，该国失业率将大幅上升，疫情可能导致法国80万至100万人失业。

哥伦比亚副总统拉米雷斯13日表示，该国目前的失业率为21.1%，预计2020年内，哥伦比亚失的业人口将达到500万。

而在旅游业发达的美国夏威夷，隔离政策导致酒店关闭，致使当地的失业率已高达22.6%。

不仅如此，新冠疫情还对全球航空业造成了重大打击，英国航空发动机公司罗尔斯·罗伊斯近日宣布，将在新加坡裁员240人，相当于当地员工的近四分之一。而在此之前，包括德国汉莎航空和阿联酋航空在内的多家航空公司已纷纷宣布裁员。

疫苗研发进展如何？

为了复苏经济，让世界“恢复正常”，找到控制疫情的“钥匙”至关重要。由于目前全球都没有治疗新冠肺炎的特效药，疫苗研发对于抗击疫情可谓十分关键。

加拿大Medicago公司14日宣布，该公司研发的候选新冠病毒疫苗已进入一期临床试验，这也是加拿大首支进入人体临床试验的新冠疫苗。该公司负责人表示，期待在10月获得疫苗安全性和有效性的结果，从而可以启动疫苗二期试验。

美国生物技术企业莫德纳公司也在当天表示，该公司新冠疫苗将于7月27日进入人体试验的最后阶段。莫德纳公司表示，如果在未来的研究中一切顺利，“有望从2021年开始，每年提供约5亿剂疫苗，甚至最多可达10亿剂。”

而就在前几日，俄罗斯、德国和南非的疫苗研发也传出了进展顺利的好消息。

根据世卫组织统计，目前全球有超过100种新冠疫苗正在研制中。不过科学家警告说，首批上市的疫苗不一定是最有效或最安全的。