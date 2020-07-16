上海新增境外输入确诊病例1例 系中国籍在赞比亚工作

中新网7月16日电 据上海市政府新闻办公室官方微博消息，7月15日0—24时，上海通过口岸联防联控机制，报告1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院1例，来自赞比亚。

病例为中国籍，在赞比亚工作，7月13日自赞比亚出发，经埃塞俄比亚转机后于7月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

该境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者26人，均已落实集中隔离观察。

7月15日0—24时，上海无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至7月15日24时，上海累计报告境外输入性确诊病例390例，治愈出院357例，在院治疗33例。现有待排查的疑似病例1例。

截至7月15日24时，上海累计报告本地确诊病例342例，治愈出院334例，死亡7例，在院治疗1例。现有待排查的疑似病例0例。

截至7月15日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。