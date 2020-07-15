丰台疾控还原首例患者流调情况 不足16小时锁定新发地感染区域

人民网北京7月15日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第152场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上，北京市丰台区疾病预防控制中心现场流调组组长杨霄星介绍了对本次疫情首例病例开展流调工作的有关情况。

杨霄星介绍，6月11日10时许，丰台区疾控中心接到西城区疾控中心协查通知，西城区发现1例新冠肺炎核酸检测阳性者，该患者发病前14日内曾有在丰台区活动史。

丰台区疾控中心立即启动新冠肺炎防控预案。经过认真研究西城区横转的信息，初步确认该患者曾于5月31日和6月3日在丰台区新发地批发市场等5个地点活动过。11时，丰台区疾控中心迅速派出15名流调队员，分五组奔赴五个地点，同时进行现场流行病学调查。

虽然大家经历了一月份出现的疫情，队员们对病例调查和现场处置都不陌生，但在全市56天无本地确诊病例的时候接到流调任务，所有人都充满了震惊和疑惑，病例感染来源在哪里？风险场所在哪里？还有多少潜在的病例未在掌控之中？在当时情况不清楚的环境下，我们要做的就是分秒必争，不放过任何一条线索和任何一个细节，在每个可疑暴露的地点，询问有关联的人员、调取监控录像、核查相关记录，做细致的排查。

新发地批发市场是五个地点中最难排查的地方，摊位众多，交易量大，人员南来北往，查找目标摊位存在较大的难度。流调队员分工配合，奔走查访，根据患者提供的相关凭证，精准还原患者当天的活动轨迹，追溯患者在每个可疑暴露场所的精确活动时间，排查患者曾接触的所有人员，最后确定了患者于6月3日8时许在新发地市场综合交易大厅采购接触的4家摊位。这一天虽然队员们十余小时水米未进，但是大家以最快的速度完成了五个点位的现场调查、采样和对62名密切接触者的确定与管理。对其它四个点位的调查未发现明显异常的地方。

与此同时，6月11日晚，丰台区疾控中心接到报告，辖区内一医疗机构内一名患者新冠病毒核酸检测结果为阳性。区疾控中心立即开展标本实验室复核，并派出另一支流调队伍赴现场开展调查处置。经过细致调查，发现该患者6月5日也曾到访过新发地批发市场综合交易大厅，认真研究相关信息，显示两名患者活动轨迹存在交叉。凭借疾控人员专业敏感性和流行病学调查经验，我们初步判断新发地批发市场为疫情的重要风险场所。

6月12日凌晨2时许，区疾控中心核酸检测实验室报告，由丰台区疾控中心采集的新发地批发市场综合交易大厅环境样本中发现阳性，辖区内医疗机构报告的患者新冠病毒核酸复核检测也为阳性。检测结果验证了我们先前的预判，感染区域有了清晰的指向。

根据流行病学调查、实验室检测及临床诊疗结果，丰台区疾控中心研判新发地批发市场存在聚集性疫情发生及扩散的风险，并在第一时间将调查及检测情况上报北京市疾控中心和丰台区卫生健康委。

杨霄星表示，疫情就是命令，防控就是责任。在市卫生健康委和区政府的领导下，在市疾控中心的指导下，从接到西城区协查通知到对感染区域做出判断，只用了不足16个小时。疾控人员与医疗机构密切配合，流调与检验无缝衔接，通过精准摸排分析，锁定了新发地市场综合交易大厅。行动快、指向明、目标准、管控严，在最大程度上为疫情防控争取了时间，为研究制定防控策略提供了科学依据。