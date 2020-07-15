北京6月11日以来共报告涉及单位的聚集性疫情14起

人民网北京7月15日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第152场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，自6月11日以来，北京共报告涉及单位的聚集性疫情14起，确诊病例57例，占新发地聚集性疫情病例数的17%。

庞星火表示，单位是个人与社会联系最主要的渠道之一，落实单位主体责任是传染病防控重中之重。各单位要履行社会责任，既要做复工复产的管理者，也要做职工健康的守护者、保障者、促进者。现在正处于复工复产复市的重要阶段，请各单位继续紧绷疫情防控这根弦，认真落实防控主体责任，查漏洞、强弱项、补短板；建立健全职工健康监测和报告制度，坚持做好员工健康管理，有效控制工作场所、集体宿舍内人员密度；开展健康知识宣传，提供必要的洗手设施和防疫用品，督促员工做好个人防护，遵守防控要求；发现异常情况或疫情风险应及时报告，按照防控要求采取相应措施，严防疫情传播。保持环境清洁是防控传染病的重要措施，首先要保持空气流通。工作场所优选开窗通风，有条件的可以开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动；使用集中空调通风系统时，要严格按照防控指引要求，提高新风率，并保持一定的空气流动和自然通风。其次要加强环境保洁，落实预防性消毒措施。各单位要健全爱国卫生运动组织，动员职工积极参加爱国卫生运动，清理卫生死角，做好垃圾分类管理。对员工接触较多的桌面、台面、门把手、水龙头、扶手等公用物品，电梯、厕所、开水间、宿舍、食堂等重点区域进行预防性消毒，视人流情况增加消毒频次，必要时对地面、墙壁等进行预防性消毒。

庞星火提示，单位也是家，清洁靠大家。市民朋友们，请积极行动起来，听从单位安排，严格遵守防疫规定，认真落实防控措施，保护自身和他人健康安全。