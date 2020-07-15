7月14日甘肃无新增境外输入性新冠肺炎确诊病例

人民网兰州7月15日电（王文嘉）据甘肃省卫健委消息，7月13日20时至7月14日20时，甘肃省本地无新增新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至7月14日20时，甘肃省已连续100天无新增确诊病例，连续108天无疑似病例，连续82天无无症状感染者。

6月15日沙特利雅得-兰州MU7792次航班、6月23日沙特吉达-兰州MU7790次航班、6月27日莫斯科-兰州CA910次航班、7月4日莫斯科-兰州CA608次航班共计入境人员980人中，7月14日无新增确诊病例，有2人治愈出院并转入集中隔离点继续医学观察。目前，四次航班累计确诊病例28人，累计治愈出院27人，在省级定点医院住院隔离治疗1人；在集中隔离点隔离观察210人，在省级医院隔离治疗基础病1人；7月14日解除隔离3人，累计解除隔离768人。

上述所有入境人员均在闭环管理中。

截至7月14日20时，甘肃累计报告境外输入新冠肺炎确诊病例75例，累计治愈出院74例。目前，在省级定点医院隔离治疗1人，在集中隔离点隔离观察210人，在省级医院隔离治疗基础病1人。