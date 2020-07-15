“北京速度”的背后：精准防控为战疫贡献“北京样板”

6月11日，北京56天无新增病例的“平静”被打破，“西城大爷”唐某某被确诊为新冠肺炎新增确诊病例第1例。经流行病学调查，新增病例活动轨迹都指向北京最大的农产品批发市场——新发地。

在随后的几天里，新增确诊病例数快速攀升破百。丰台区花乡地区、大兴区西红门镇等多地相继成为高、中风险地区。

针对新发地聚集性疫情，北京市对重点农贸市场封场休市、全面消杀，对周边居民小区等场所重新实施封闭管理，并要求扩大流调范围，扩大核酸检测范围，要做到应检尽捡、愿检尽捡。一系列“硬核”防控措施，展现了北京遏制疫情传播的决心。

6月24日，在疫情出现后的第13天，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建在北京疫情防控新闻发布会上表示，北京与新发地农产品批发市场直接关联的疫情基本得到控制！

不到两周时间，从报告首例病例，到精准锁定疫情源头，再到有效管控中高风险人群，面对来势凶险的疫情，北京迅速反应、果断出击，将疫情控制在最小范围内，展现了“北京速度”“北京力量”。

7月12日，北京市新增确诊病例数连续7天迎来了“0”，治愈出院病例数持续增加。

7月13日，北京市高风险地区清零！

在一个月的时间里，北京成功实现疫情可防可控可预期，在这段非常时期北京采取了哪些非常举措？“北京速度”“北京力量”的背后有哪些可以复制的“北京经验”？

“精准溯源”：细致流调 22小时锁定疫情源头

6月11日，第112场北京市疫情防控新闻发布会通报，北京新增1例新冠肺炎确诊病例，患者唐某某自述14日内无出京史、无外来人员接触史，病毒从何而来？如何感染？这一焦点问题引发了公众的猜测与讨论。一时间，北京似乎又蒙上了一层阴霾。

争分夺秒，疾控流调人抽丝拨茧般地勾勒出传播链条，解开感染谜团，为北京的快速反应争取了时间。6月11日凌晨2点，患者的样本被送到北京市疾控中心进行复检。早上6点，复检结果呈阳性。早上7点，疾控流调人窦相峰、乔富宇进入病房对患者开展了详细的流行病学调查。

信息化等手段帮助患者唐某某精准回忆出了发病前14天的活动轨迹和接触人员，确定了38名密切接触者和所有可疑暴露场所。其中，他对6月3日自己去新发地购买海鲜和肉并短暂停留这件事进行了准确描述。根据调查结果，疾控部门专业人员迅速对患者到过的每一处场所进行了环境采样和检测，并对每一名密切接触者进行了调查和管理。

6月12日凌晨，丰台区疾控中心对新发地牛羊肉交易大厅环境样本采样检测出阳性。感染来源指向了新发地市场。6月12日，北京再增6例确诊病例，均与新发地市场有关，其中3例为新发地市场从业人员。当日，市、区疾控中心组织专业人员在北京全市开展了农贸批发市场、大型超市等排查，其中新发地市场发现40件环境阳性样本。在对从业人员主动筛检中，在新发地采集的517件样品中，有45人咽拭子阳性，印证了专业人员最初的判断。

从发现第一例确诊病例到锁定感染“源头”新发地市场，北京仅用了22小时。新发地市场有着首都“菜篮子”“果盘子”之称，承担着北京80%以上的农产品供应，在老百姓口中，它是“北京饮食文化的灵魂之地”。市场规模庞大，人员流动性强，距离市区近，这些对于控制疫情来说不是“好消息”。“新发地市场涉及人员、物流众多，甚至来自全国各个地方，这对于流行病学调查、密切接触者的确定及管理都带来巨大的挑战，难度非常大！”中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友曾表示。

在北京市召开的疫情防控新闻发布会上，最多的一次，北京市疾控中心副主任庞星火一口气公布了36例确诊病例的流调情况，用时将近半小时。而这背后是第一时间进行深入细致的流调、迅速开展病毒溯源、组织密接追踪以及及时的现场处置，为北京市及时阻断疫情传播争取了主动权。

“快速处置”：上调响应级别 精准防控 非大范围“停摆”

疫情发生后，北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组在原有基础上完善“一办十七组”的战时机制，加强统筹指挥和战时调度。

“快、准、狠！”吴尊友如是描述北京所采取的行动。疫情“源头”火速锁定后，北京市立即划定此次疫情重点区域和重点人群，并迅速采取一系列精准防控措施。6月13日3时起，新发地市场关停，市场内的8000多名经营、采购和工作人员随后全部进行核酸检测，并闭环转运至集中医学观察点。当日，北京市宣布对5月30日以来与新发地市场有密切接触的人员开展核酸检测，以区为单位开展“敲门行动”，全面排查与新发地相关人员。

6月13日3时，北京新发地农产品批发市场紧急关停。 人民网 池梦蕊摄

与此同时，新发地所属的丰台区立即启动战时机制，成立现场指挥部“指挥应战”。紧急制定社区防控指引，对新发地市场周边11个小区实施封闭管理措施，落实24小时专人值守，并对周边4.6万居民全部进行核酸检测。市场周边3所小学、6所幼儿园立即停课。

在接下来的几天，北京新增确诊病例呈两位数快速增长。海淀区玉泉东市场和西城区广外天陶红莲菜市场相继出现了与新发地疫情相关的确诊病例，属地政府第一时间关停了相关市场，并对周边社区实施封闭管理，人员实行居家隔离并进行核酸检测。面对可能出现的疫情扩散风险，北京宣布进入“非常时期”，近10万名社区工作者立即投入到全市7120个社区（村），筑牢社区防线，坚决遏制疫情扩散蔓延。

6月16日晚10时，在突发公共卫生事件应急响应级别下调10天后，北京市宣布即时起应急响应级别由三级上调至二级，并出台15项“强化版”防控策略：恢复各年级线上教学，高校学生停止返校；恢复社区封闭式管理，落实测温、查证、验码、登记等措施；中高风险街乡、新发地市场相关人员禁止离京，其他人员坚持“非必要不出京”……

6月11日以来，北京共有11个区、47个街乡出现确诊病例。在此次疫情防控中，北京坚持划小划细管控单元，按照风险等级差异化防控，动态调整风险等级，封闭管理措施精确到单个小区，而非大范围的“停摆”。

最高峰时，北京共有47个街乡被列为中高风险地区；而随着疫情形势持续向好，截至7月13日，高风险地区清零，中风险地区7个。“这是为了科学防控，精准施策。既要有效控制疫情，又要对居民的生活和工作不造成过多影响，把疫情对社会的影响控制在最低水平。”吴尊友表示。一项项精准防控措施的落实，让绝大多数北京市民的生活接近于常态化水平平稳继续，不伤经济社会发展全局。

“应检尽检”：风险有效管理 核酸检测超1100万人次

“核酸检测为迅速发现控制传染源，有效阻断传播链条，防止疫情扩散发挥了重要的作用。”北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市委组织部副部长张强说。

东城区在天坛体育场设置核酸检测采样点。 人民网 池梦蕊摄

为防止疫情二次全面暴发，北京针对不同风险人群开展大规模核酸筛查，包括新发地市场工作人员及访问人员，出现病例的小区的居民，出现病例或环境检测阳性场所的人员，农贸市场、菜市场、餐饮店、单位食堂工作人员，中高风险街道居民，其他重点行业和重点人群等，同时对各类风险场所进行环境采样检测,提升早发现的能力。

应检尽检、应隔尽隔、应查尽查，迅速对不同风险人群有效管理是切断病毒传播可能的前提。事实证明，北京开展大规模核酸筛查是有效控制疫情传播扩散的“秘诀”之一。7月3日，在北京市召开的第140场疫情防控新闻发布会上，张强介绍，截至7月2日24时，在北京市331例确诊病例中，172例是核酸筛查发现的，占比达52%，处于管理范围的病例所占比重明显增加。

到6月28日12时，北京市根据轻重缓急，分四批次对“应检尽检”人员开展核酸检测，并基本完成“应检尽检”人员动态清零。与此同时，核酸检测“愿检尽检”同步展开。到7月6日，北京累计完成核酸采样、核酸检测人数均已超过1100万，约占北京市常住人口的一半。“大规模的社会面检测，进一步阻断了疫情传播的可能，也在很大程度上消除了市民朋友的顾虑，稳定了社会情绪。”张强说。

6月19日北京普降雷雨，在海淀区的一处区级核酸检测采样点，采样工作有序开展。 人民网 翁奇羽摄

作为本次疫情的中心，丰台区6000余名区级“急行军”、450名市级“空降军”紧急下沉，增援一线，5200余个基层党组织、6000余名社区村干部、3万余名志愿者，昼夜奔袭，截至7月1日，已基本实现全区居住人口核酸检测全覆盖。在西城区新街口街道，足球场连夜搭起检测点，为居民进行核酸检测，不到1分钟就能准确取样一份，一小时可以完成约800人的采样工作。

在这庞大的数据背后是北京核酸检测能力的快速提升。检测机构由98家增至184家，日“单检” （一个人的标本进行单独检测）检测能力从10万人份提升到50万人份以上。组织动员社区工作者、志愿者等各类力量40余万人参与属地居民组织、现场秩序维护等各类服务保障工作，日均设置检测场所443个，采样点位2224个，动员采样医护人员7589人，单日最高采样量为121.2万人。这些能力，是北京迅速完成大规模核酸检测的重要保障。

“北京的应对为中国其他地方和全球提供了非常好的榜样。”吴尊友说，“我们在思考，北京的应对时间还有没有可能再进一步缩短。通过分析发现，已经几乎不能再缩短了。每个环节非常紧凑，几乎没有任何耽误。第一时间发现病例，第一时间采取措施，没有让病毒在更大范围扩散。”

新发地聚集性疫情的出现，对北京而言，是一场“大考”，也是一次“历练”。实践生动证明，北京采取的防控措施精准有效，北京必将打赢这场疫情阻击战、消灭战！

应对新型冠状病毒肺炎疫情 北京在行动

北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会