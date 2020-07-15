北京连续9天无新增新冠肺炎确诊病例 昨日治愈出院14例

人民网北京7月15日电 据北京市卫健委消息，7月14日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例14例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月14日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院191例，治愈出院144例。尚在观察的无症状感染者18例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区173天、怀柔区159天、顺义区157天、密云区154天、石景山区30天、门头沟区29天、房山区29天、东城区28天、通州区24天、朝阳区23天、西城区22天、海淀区19天、昌平区19天、大兴区14天、丰台区9天。

7月13日0时至24时，北京市各地区风险等级无调整。

截至7月13日24时，北京市共有中风险地区7个，为丰台区花乡（地区）乡、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道，大兴区青云店镇、兴丰街道、西红门（地区）镇。