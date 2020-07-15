美国一派对发生聚集性感染43人确诊 大多数为年轻人

中新网7月14日电 据美国哥伦比亚广播公司报道，日前，美国密歇根州沃什特瑙县发生了一起聚集性感染事件。此前于7月2日至7月3日，该县Saline区举行了一场大型派对，截至当地时间13日上午，已致43人确诊感染新冠病毒，大多数患者为15至25岁的年轻人。另外，卫生部门还追踪到了66名密切接触者。

据报道，沃什特瑙县卫生部门证实，当地新冠确诊病例增加，与该起大型聚会有关。截至当地时间13日上午，该县卫生部门已确诊43例病例，并追踪到66名接触密切者。这些数字还不包括与确诊患者有直接接触的家庭成员。

沃什特瑙县卫生部门的卫生官员表示，这起案例清楚地表明，新冠病毒的传播速度能有多快，以及在短时间内会有多少人受到影响。

报道称，最初的聚会和随后的活动，导致在零售商店、餐馆、企业、俱乐部、运动队和退休社区等的相关人员，接触到了新冠病毒。同时，由于确诊患者的出行和对外接触，致密歇根州其他县以及州外地区，也有人员被暴露在病毒中。

官员表示，任何在最初参加活动或已知晓自己接触过病毒的人，都应该进行自我隔离，并对自己的症状进行14天的监测。如果出现任何异常症状，应立即进行新冠病毒检测。同时，该官员称，在14天前新冠病毒检测结果呈阴性者，也需要进行自我隔离。