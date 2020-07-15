人民时评：防汛救灾要筑牢责任堤坝

防汛救灾事关人民群众生命财产安全，事关经济社会发展大局，一线防汛干部常说防汛是“天大的事”，要敢担“天大的责”。当前，已进入防汛的关键时期。习近平总书记对进一步做好防汛救灾工作作出重要指示，强调“各级党委和政府要压实责任、勇于担当”“各级领导干部要深入一线、靠前指挥”“尽最大努力保障人民群众生命财产安全”。

越是紧要关头，越要绷紧弦、挑重担。今年以来全国累积降水量比常年同期明显偏多且降雨集中，局部地区受灾严重。近期南方大部地区仍有强降雨，据预报下一步雨区会北抬。南北方已全面进入主汛期，防汛将进入“七下八上”关键期。预报预警是“耳目”，各地各部门严阵以待，气象水文部门全天候值守、滚动预报，为准确决策争取时间；堤防大坝是第一道防线，各地充实巡堤队伍，加密巡查频次，及时发现隐患排查风险；水工程调度是防汛“硬招”，水利部门专班作业，应急部门提前部署人员物资，科学调度，减轻防汛压力。各项工作有序开展，各部门各司其职，全力应对洪水带来的严峻考验。

做好今年防汛工作，不能有丝毫放松。从年度洪涝灾害直接经济损失占当年GDP比例看，这一数值从1998年的3.27%下降到最近10年的0.4%以下，这在一定程度上说明这些年来我国在防汛救灾方面取得的成绩。同时也要看到，随着城镇化率和经济发展水平不断提升，洪涝灾害的冲击力和致灾性更大。在新冠肺炎疫情与南方汛情交织下，保江河安澜，对保障群众生命财产安全、促进经济社会发展具有重大意义。防汛救灾关键是要“坚决落实责任制”，筑牢防汛的责任堤坝。

筑牢责任堤坝，要克服麻痹侥幸心理。压实各方责任，各级防汛责任人要下沉一线。环环相扣的“防汛链”离不开层层压实的“责任链”，测、报、防、救，任何一项“技防”都离不开“人防”。历史经验表明，责任到位就能使工作到位，就能打好防汛主动战。入汛之初，国家防总就通报了全国防汛抗旱行政责任人名单，水利部门逐级公布了水库大坝安全责任人名单，开展干部汛前培训，从中央到地方，责任层层传导。相关责任人不仅要挂名更要担责，提升履责能力，以万全准备之“不变”应洪涝灾害之“万变”。

筑牢责任堤坝，要坚持人民至上、生命至上的理念。防汛救灾责任履行到不到位，要看能不能将保障群众生命财产安全贯彻始终。因此，各项工作开展需要充分考虑汛情变量，多想一步，做好预案。比如水库泄洪既要考虑上游来水，更要考虑下游承载力，调度再精细些，预警再及时些。在城镇易涝地段，如何保障居民生产生活出行安全？组织群众转移时，如何确保老弱病残能及时撤出？当前正是决战脱贫攻坚之际，深度贫困地区大多地处山区，山洪地质灾害易发多发，扶贫干部更要肩扛双责，既要促脱贫又要防洪灾。

勇担防汛之责，不仅仅在汛期，更要贯穿于长远发展之中。从控制洪水到管理洪水，防汛救灾理念在变。这要求各地在推动城镇建设、产业发展时，既要考虑经济效益，更要注重自然规律。河道、滩地、湖泊等是洪水天然的调蓄池和滞留区，坚持新发展理念，实现人水和谐，才是管理洪水的治本之策，更是为子孙后代负责的务实之举。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 05 版）