对于年轻干部来讲，实干才是最响亮的语言、最根本的优势、最大的竞争力，也是成长成功唯一的秘诀

选派年轻干部到县乡“墩苗”，是优化基层干部队伍结构、建设高素质专业化干部队伍，优化干部成长路径、促进年轻干部健康成长的战略举措。

温室里长不出参天大树，越是条件艰苦、困难大、矛盾多的地方，越能锤炼人。县乡处于改革发展的主战场、服务群众的最前沿，是年轻干部了解基层实际、向广大群众学习的最好课堂，也是磨练作风、提高素质的大考场。选派年轻干部到县乡“墩苗”，就是要让大家在基层“吃劲”岗位上，直接面对人民群众，直接面对矛盾困难，进一步增加对国情民意的了解，增进与人民群众的感情，增强驾驭全局和处理复杂问题的能力，不断锤炼党性、砥砺品质、增长才干。

软肩膀挑不起硬担子。无论是干事创业还是攻坚克难，不仅需要政治过硬，也需要本领高强；不仅需要宽肩膀，也需要铁肩膀。年轻干部到县乡“墩苗”，必须下大气力苦练内功，不断提升履职尽责的能力本领。要虚心向当地干部群众学习，重点学习群众工作方法，提升群众工作能力。要坚持干什么学什么、缺什么补什么，不断补齐能力短板、填补知识弱项、消除经验盲区，全面提高领导能力和执政水平。

耳闻之不如目见之，目见之不如足践之。年轻干部到县乡任职，一定要注意改进工作方法，要经常带着问题深入调查研究，经常到田间地头走一走、老乡炕头坐一坐，聊聊情况、拉拉家常，真正搞清楚自己任职县乡的具体情况，短板在哪里、优势在哪里、潜力在哪里，找准推进工作的发力点。要养成常总结、勤反思、多体悟的习惯，分析利弊得失，做到“打一仗进一步”，这样才能在基层有所作为、工作有所突破。

年轻干部都有大干一番的热情和激情，这当然是好的。但必须把干事的热情和务实的态度结合起来，从实际出发，按规律办事，确保各项工作都经得起实践、历史和人民的检验。不搞脱离实际的盲目攀比，不搞劳民伤财的“形象工程”“政绩工程”，以实心行实政，以实政求实效。同时，要勇于创新，敢于先行先试，自觉走在改革创新的最前沿。

年轻干部到县乡工作，无论来自哪个单位，是什么级别，都要放下身段、放低姿态、放平心态。特别是担任乡镇党政正职岗位的同志，要时刻保持谦虚低调，严格按照民主集中制办事，决不能搞“一言堂”。要让自己真正沉下心、摆进去，主动融入所在地区、融入所在县乡、融入所在班子，尽快实现从机关干部向基层干部的转变。

对于年轻干部来讲，实干才是最响亮的语言、最根本的优势、最大的竞争力，也是成长成功唯一的秘诀。大家要处理好动嘴与动手的关系，既运筹帷幄做决断，又亲力亲为当先锋，努力做到“高人一筹”，而不是“高人一等”，以自己的影响力、号召力、人格魅力带领干部群众团结一致向前进。

——山西省委常委、组织部部长曲孝丽在山西第一批县乡“墩苗”干部任前培训班开班式上说

（本报记者 刘鑫焱整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 05 版）