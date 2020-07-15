人民时评：消费升级增添经济发展动力

习近平总书记强调，“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”向着这一奋斗目标，我们党带领人民攻坚克难，砥砺前行，在全面建成小康社会的进程中不断取得历史性成就。

从家电全面普及、汽车快速进入寻常百姓家，到高铁飞驰、物畅其流，人们的生活每天都在发生着改变。从今天起，本版推出系列评论，观察百姓生活中的新变化、新趋势，和大家一起从身边生活感受全面小康。

——编 者

消费范围拓宽延伸，消费结构转型升级，消费潮流澎湃不息，不仅点亮了生活色彩，而且增添了经济发展动力

向着美好生活不断奋斗的过程，蕴含着微观生活改善与宏观经济发展的内在联系，伴随着供给大幅提升与内需持续旺盛的良性互动

不久前，一家数据中心发布的“新消费”报告，绘出了一幅消费复苏的“热力图”：健康消费激活一池春水，文化消费提高生活品质，个性消费引领流行时尚，并正成为消费新趋势。这些消费热点和消费趋势，让小康生活的画卷更加缤纷多彩。

民以食为天，百姓餐桌反映小康成色。生活中，一句“吃了吗”，既是富有人情味的问候，也反映出吃饭问题在人们生活中的重要性。如今，媒体调查发现，以前围着餐桌转的柴米油盐酱醋茶，正在变成“网购收快递”“移动扫一扫”“手机点外卖”等。拿“舌尖上的味道”来说，营养餐、健身餐、儿童餐各取所需，见证了从“缺吃”到“好吃”再到“会吃”的变化；团购、外卖、点评环环相扣，折射出移动互联网带来的方便快捷。几十年中，中国的家庭餐桌告别了票证时代的单调和匮乏，美食的口感越来越有层次，生活的味道也越来越有滋味。

生活需要烟火，也渴望色彩。数据显示，2019年全国居民恩格尔系数（食品占居民消费支出比重）为28.2%，连续8年下降。这意味着，在吃之外，人们有了更多的消费选择，生活有了更多可能。今天，观察普通人的消费习惯就能发现，飞机票、高铁票一键下单，随时随地就能开启一场“说走就走”的旅行；国货潮牌“下单包邮”，满足年轻人的时尚需求；充会员追国产剧集，文娱付费变得稀松平常……可以说，消费范围拓宽延伸，消费结构转型升级，消费潮流澎湃不息，不仅点亮了生活色彩，而且增添着经济发展动力。

消费是民生改善的重要内容，也是经济增长的强劲动能。当消费场景从线下向线上延伸，消费对象从实物向服务转变，消费体验从大众化向个性化探索，生活可以实现新的可能，经济足以打开新的蓝海。从大街上一眼望去的“蓝灰黑”，到如今的“中国潮牌”惊艳世界，从“你一间，我一间，筒子楼里冒黑烟”，到“小高层，电梯房，城乡广厦千万间”……事实上，向着美好生活不断奋斗的过程，蕴含着微观生活改善与宏观经济发展的内在联系，伴随着供给大幅提升与内需持续旺盛的良性互动。时至今日，包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场，既是我们应对风险挑战的优势，也是面向未来发展的潜力。

发展的引擎一旦点燃，便会不断拓展人们想象力的边界。在通往小康生活的道路上，互联网创新、人工智能等技术进步正在产生强大的牵引力，改变着人们的生活，也催动消费市场发生日新月异的变化。今天，不论是城市的角落，无人超市的人脸识别技术为人们带来更多便利，还是偏远山村，“直播经济”改写大山里人们的命运；无论是智慧物流的不断升级，让人们的网购体验持续改善，还是无人机助力“智慧农业”，为乡村振兴注入科技力量……人们身边的消费场景，讲述着一个又一个“百姓身边的故事”。由此不难理解，小康生活的内涵，就在老百姓不断改善的衣食住行中，就在每个地方日新月异的发展里。

如今，全面小康的美好生活画卷正徐徐展开。向更灿烂的明天进发，朝更亮丽的未来奔跑，我们信心满怀。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 05 版）