坚决落实过紧日子要求 严格控制机关运行成本

习近平总书记强调，党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子。2020年《政府工作报告》明确提出，各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长。党和政府带头过紧日子，是传承中华民族传统美德的要求，是加强党风廉政建设的要求，也是建设节约型机关的要求，关系党和政府形象、党心民心向背，对于全社会都将起到重要的示范引领作用。机关事务管理部门承担着机关运转所需经费、资产、服务和能源资源管理等职责，要把过紧日子作为一种习惯和常态，带头厉行节约、反对浪费、执守简朴，控成本、讲绩效、提效能，保障党政机关高效运转。

一、大力压减经费开支。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，在服务保障中集约节约使用资金，特别要严格控制“三公”经费开支，大力整合精简地点相同、对象重叠、内容相近的会议、培训、调研等公务活动，优先保障重点、刚需、紧急项目支出。严格执行机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支，真正把一分钱当一分钱花。从严编报、审核资产配置计划，减少新购资产配置支出，加大资产调剂配置比例。加快推进《党政机关国内公务接待管理规定》修订出台，进一步规范公务接待范围、标准、程序等，简化接待礼仪，控制接待支出，对于受到新冠肺炎疫情影响无法开展的公务接待活动，要坚决予以取消。按照中央部署，积极落实深化政府采购制度改革精神要求，规范采购程序、优化执行机制、加强价格监测，不断提高采购资金使用效益。着力健全机关运行成本统计体系，逐步实现全国省市县统计调查全覆盖，为降低行政成本提供数据支撑。

二、加强资源统筹整合。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《机关事务管理条例》等规定，强化财力资源集中统管，推动办公用房、公务用车、办公家具、办公设备等统一调配、统筹保障，逐步实现经费归口、资源共享、权责匹配，避免多头管理，遏制铺张浪费。坚决落实《政府工作报告》要求，严禁新建楼堂馆所，从严控制维修改造项目，严格履行审批程序和执行维修改造标准。认真贯彻《党政机关办公用房管理办法》，做好深化党和国家机构改革办公用房保障工作，加强规划引领，从严规范管理，强化统筹整合，实现集约节约高效保障。严格执行《党政机关公务用车管理办法》，进一步巩固公务用车制度改革成果，统筹抓好保留车辆日常管理，严格车辆配备更新，加大调剂使用力度，积极盘活旧车资源。按照统一政策、分级管理的原则，组织开展中央行政事业单位公物仓建设和运营管理试点工作，建立健全部门间资产配置、调剂、处置联动工作机制，实现闲置资产整合利用、集中共享、经济节约。

三、努力节约能源资源。加快推进节约型机关创建行动，以创建节约型公共机构示范单位、能效领跑者、节水型单位等为载体，统筹推进绿色办公、绿色出行、绿色建筑、绿色数据中心等行动，加强能耗定额、节能改造、信息监控、投资激励等管理，做好节水、节电、节粮、节油、节纸等工作，实现工作有目标、协商有机制、示范有突破、宣传有平台、督导有手段，力争到2022年有70%左右的县级及以上党政机关达到创建要求，形成一批有特色、有示范、有引领、有成效的节约型机关。积极探索运用市场机制新模式，鼓励和引导社会资本参与公共机构节能工作，完成有关县区集中统一组织合同能源管理项目试点工作。着力推广绿色产品和节能技术，鼓励应用新能源汽车，促进动能转换，激发消费需求，助力产业升级。推动公共机构率先全面实施垃圾分类制度，使用循环再生办公用品，限制一次性办公用品，带头停止使用不可降解一次性塑料制品，切实做好垃圾分类回收、资源循环利用、环境绿化美化等工作，充分发挥公共机构在美丽中国建设中的示范作用。

四、提升标准规范水平。深入贯彻党的十九届四中全会精神，着力于“制”与“治”的有机结合，强化规范理念、明确规范导向、理顺规范流程、塑造规范行为、提升规范水平，进一步加强业务归口和监管内控，做到保障依标准、服务按规程、管理靠制度，让规范真正立起来、硬起来、严起来，推动程序简化、成本节约、质量提升。牢固树立“没有标准化就没有后勤现代化”的理念，加快推进机关事务标准化建设，切实推动《机关事务标准化发展规划（2018—2020年）》取得实效，着力抓好试点示范、调研督促、标准制定和组织实施等工作，建立健全实物定额标准、预算支出定额、后勤服务项目标准等，逐步构建系统完备、科学规范、均衡协调的机关事务标准体系。带头落实标准、严格执行标准，使每个岗位、每名干部、每笔资金、每份资产、每项活动都规矩规范，使保障和服务管理各项工作都井然有序、有条不紊，展现正规高效、严谨严明、专业职业的良好形象，助力提升政府施政效能。

五、优化保障管理方式。通过创新保障机制、改进管理方式，进一步节约行政成本，提高机关事务保障和管理效能。要践行精细化理念，塑造严谨细致的作风，磨砺精益求精的态度，培养精准专业的技能，对每一个环节、流程、步骤、细节开展精细管控、精准管理，不断提升质量水平、降低成本开支。推广运用信息化手段，加快机关事务管理信息系统和数据平台建设，加强科学谋划、系统规划、顶层设计，促进跨层级、跨部门、跨业务协同保障，进一步拓展管理半径，严控资金资源消耗。鼓励采取网络视频连线、电视电话会议等创新方式，开展调研、会议、培训等活动，压减行政开支。加强绩效化管理，建立健全机关事务管理绩效评价制度，优化评价指标体系，强化绩效运行监控，推进绩效评价结果与预算挂钩，严防资金低效使用、闲置沉淀、损失浪费等现象发生，确保财力有效转化为保障力。

六、培育节俭机关文化。牢固树立过紧日子思想，合理控制服务保障需求，在务求节俭中讲求效能、在保证效能中实现节约。进一步强化作风建设，坚决反对“四风”，力戒形式主义、官僚主义，大力倡导节俭、务实、为民、奉献的价值取向。加强多样化、常态化的节约教育，将节能、节水、垃圾分类等内容纳入干部职工培训体系，组织开展一系列厉行节约实践活动，塑造“人人讲节约、处处见行动”的良好氛围。创新宣传方式，利用“互联网+”、大数据等技术优势，组织开展云直播、云课堂、云兑换、云竞答等线上“云”活动，扩大影响力、提高参与度，进一步厚植节约文化。充分发挥新闻媒体作用，加大典型经验做法、优秀先进事迹的宣传力度，引导干部职工树牢节约理念、养成节俭习惯，让过紧日子深入人心、让绿色理念融入血液、让节约文化蔚然成风。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 11 版）