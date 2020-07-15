福建严肃查处泉州欣佳酒店“3·7”坍塌事故案相关责任人员

新华社福州7月14日电 （记者王成）记者从福建省有关部门获悉，福建泉州欣佳酒店“3·7”坍塌事故发生后，福建省公安机关对23名相关责任人员依法立案侦查并采取刑事强制措施。福建省纪检监察机关按照干部管理权限，依规依纪依法对事故中涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪的49名公职人员严肃追责问责，其中7人移送司法机关追究刑事责任。

泉州市新星机电工贸有限公司法定代表人杨金锵、泉州市广鑫建设工程公司法定代表人蔡条辉等23名相关责任人员被公安机关依法立案侦查并采取刑事强制措施。

泉州市国土资源局原局长赖开族、鲤城区人大常委会原副主任陈财水、泉州市公安局鲤城分局原副局长张汉辉等7名公职人员涉嫌严重违纪违法被福建省纪检监察机关立案审查调查，移送司法机关追究刑事责任。

同时，福建省纪检监察机关对该起事故中存在失职失责问题的41名公职人员给予党纪政务处分，1人予以诫勉。其中：省管干部9人、泉州市管及以下干部33人；主要领导责任14人、重要领导责任5人、监督责任2人、直接责任21人；厅级干部7人、处级干部13人、其他22人。

事故发生后，福建省委和省政府全力以赴开展救援救治和善后处置工作，并立即在全省各领域组织全面彻底的安全生产隐患大排查大整治，举一反三，全面加强安全生产工作，坚决防范遏制重特大生产安全事故发生。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 15 版）