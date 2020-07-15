科技日报北京7月14日电 （记者马爱平）6月以来，南方出现持续强降雨，累计雨量大，覆盖范围广，长江中下游地区发生较重洪涝灾情，给农业生产带来一定影响。7月14日，根据《农业重大自然灾害突发事件应急预案》有关规定，农业农村部启动农业重大自然灾害二级应急响应，迅速行动、强化措施，推进农业科学抗灾，以最大程度减轻灾害损失。

据悉，农业农村部对农业防汛救灾作出如下具体安排：

一是立即下派工作组。向江苏、安徽、江西、湖北、湖南等5个省派出抗洪救灾专家工作组，深入重灾区调查了解灾情，评估灾害影响，会同地方农业农村部门，完善防汛救灾和灾后生产恢复技术方案。

二是加强灾情调度。实行灾情日调度，坚持24小时值班制度，及时反映灾情和抗灾救灾工作进展情况。

三是推进科学抗灾。组织调度农业机械参与抢险救灾工作，抢排农田积水，减轻渍涝影响。指导农民及时抢收已成熟早稻、蔬菜等作物，落实扶苗洗苗、肥水管理等田间措施，搞好改种补种，尽快恢复生产。加强动物疫病防控，确保大灾之后无大疫。

四是加大支持力度。下拨农业生产救灾资金，根据灾区需要，及时调剂、调运救灾备荒种子，支持灾区尽快恢复生产。

五是加强信息引导。大力宣传各地农业抗灾救灾的好做法、好典型，促进各地把农业防汛减灾各项措施落到实处。