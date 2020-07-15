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老年人防骗教育形式还可多创新

2020年07月15日07:33 来源：北京青年报

　　河南郑州某社区组织六旬老人参加“防骗高考”，考题包括如何识破“销售神药”“刷单”等多种诈骗套路。读7月14日贵报就此事刊发的评论《老人“防骗高考”这个热点蹭得好》，很有感触。

　　近年来，很多单位和社区，都先后开展了老年人防骗教育，为他们打“预防针”，防止他们上当受骗。笔者建议，在开展老年人防骗教育活动时，组织者要多动脑筋，针对老年人这个特殊群体，活动形式要多创新。在做好传统的“我讲你听”授课式教育的同时，还可尝试“防骗考试”、情景表演式等教育方式。

　　有关单位和社区，可将一些常见骗术和防骗知识汇总成考卷，组织老年人进行考试。如此，组织者可以通过考试，全面掌握老年人的防骗意识和防骗能力等真实情况，继而进行有针对性的教学。老年人则可在改正错题的过程中，不断提升防骗技能，若在今后生活中遇到类似骗局，自然会格外警惕，大大减少受骗的可能性。

　　除了考试，防骗教育还可采用老年人喜闻乐见的形式进行。比如，将防骗知识编写成朗朗上口的“三句半”。又如，对一些骗术进行情景剧演绎，组织老年人免费观看。老年人可在欣赏文艺节目、放松身心的同时，潜移默化中提高防骗意识，增强防骗技能。

　　让老人们颐养天年，不受到蒙骗，需要公民、家庭、社会合力，多筑几道防骗“安全闸”。对老年人进行形式生动的、有说服力的防骗教育，防止更多的老年人重蹈覆辙，更是全社会义不容辞的责任。开展防骗教育的最终目标，就是要让利欲熏心的骗子们无机可乘，让每位老人都能享受健康快乐的晚年生活。（张军停）

(责编：许晓华、李轶群)


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