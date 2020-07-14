北京中考送考车辆不受车辆尾号限行限制

人民网北京7月14日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第151场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，今年中考期间，公安、交通部门为考生出行提供便利，继续执行送考不受车辆尾号限行政策，对遇到困难的考生提供及时帮助。

在加强考试服务，体现人文关怀方面，李奕表示，一是加强考生心理疏导。要求初中学校班主任或任课教师与每位中考考生谈一次心，助力考生调整好心态，顺利应考。二是创造良好的考试环境。设置雨廊，做好考场内的防暑降温，合理使用空调、电扇等（备用考点和备用考场不使用中央空调）。三是创造良好的考试外部环境。加大交通管控力度，进一步采取措施避免家长送考候考扎堆聚集。公安、交通部门为考生出行提供便利，继续执行送考不受车辆尾号限行政策，对遇到困难的考生提供及时帮助。四是做好特殊考生的服务保障工作。对于发热、残疾和临时伤病等特殊考生，提供合理便利和医学防护，确保顺利完成考试。