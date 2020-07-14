守护好首都建设发展的第一道生态屏障

《北京市浅山区保护规划（2017年-2035年）》（草案）昨起公示，听取公众意见建议。“逐步降低浅山区整体开发强度，实施人口规模、建筑规模双控”，该规划以生态环境承载能力为硬约束，再次展现出北京保护绿水青山、狠抓生态修复的坚定决心。

如果说中心城区是北京的“前庭”，那么浅山区就是北京的“后院”。作为山区与平原的过渡地带，浅山区约占北京市域面积的29.5%，既是首都最重要的水源涵养地和生态屏障、京津冀西北部生态涵养区的重要组成部分，也是西山永定河文化带、长城文化带、大运河文化带的重要承载区和市民休闲旅游目的地。北京在全国范围率先开展针对浅山地区的保护型专项规划的研究编制，体现了近些年来浅山区政策导向从协调发展到严格保护的转变，对于守护好浅山区这个首都城市建设发展的第一道生态屏障至关重要，对于北京加快建设国际一流的和谐宜居之都意义重大。

浅山区是首都生态文明建设的晴雨表。然而，“最重要的往往也是最敏感最脆弱的”。浅山区生态系统交错、地质构造复杂、资源矿藏丰富，历来是山区居民生产生活与自然冲突较为集中的地区。特别是随着全市城镇化进程的快速推进，浅山区发展面临着违法占地违法建设、生态环境破坏、产业低端、服务设施缺乏等诸多问题，亟待加强系统管控与保护。针对一系列现实问题，《浅山区规划》构建了“两带、三区、多板块”总体空间格局，明确了“保生态、保文脉、保民生”总体保护策略，锁定上限、强化治理，同时坚持绿色发展，推动生态优势转化为发展优势，不仅为浅山区的开发利用划出了行为边界，更为首都生态文明建设加固了制度之基。

“要像保护眼睛一样保护生态环境”。积极参与规划过程、严格遵守规划要求、坚决落实规划任务，将浅山区建设成为首都环境治理能力展示窗口、特大城市生态文明示范地区、山区居民共享共生美丽家园和千年古都历史文脉传承源地，是全市上下共同的责任。要进一步明确，浅山区的主要任务就是抓生态修复和生态保护。要充分借鉴平原造林工作经验，抓好生态林断带、废弃矿山和宜林荒山荒地等大尺度“块状”绿化。继续加大对废弃矿山、采空区的生态修复、生态保育和小流域治理工作力度，积极构建山水林田湖生命共同体，切实把“绿水青山就是金山银山”的发展理念落到实处。

要主动加强与周边河北县市的合作，进一步扩大绿色生态空间和环境容量。在这一进程中，尤其要将法律和纪律挺在前头，坚持问题导向和对新生违法建设零容忍，坚持控增减存，恢复生态环境。

守护好绿水青山、文脉乡愁，当然不是生态涵养区自己的事情。在这个问题上，全市要继续强化“生态共同体”意识，算好经济账、安全账和生态账，继续创新机制、完善补偿政策，提高对口支持帮扶力度，让保护生态环境的人不吃亏、能受益。“咬定青山”才有“绿水青山”。推进顶层设计，让涵养生态成为北京的最大公约数，城市的绿色家底才能够更加扎实。

生态文明建设功在当代、利在千秋。北京作为首都，理当主动探索、走在前列。让我们群策群力、凝聚共识，守护好浅山区这片我们共同的家园，实现“青山绕城、绿水环山、森林繁茂、良田美景”的美好目标，让生态文明成为北京最亮丽的底色。