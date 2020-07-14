北京连续8天无新增新冠肺炎确诊病例 昨日治愈出院21例

人民网北京7月14日电 据北京市卫健委消息，7月13日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例21例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月13日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院205例，治愈出院130例。尚在观察的无症状感染者18例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区172天、怀柔区158天、顺义区156天、密云区153天、石景山区29天、门头沟区28天、房山区28天、东城区27天、通州区23天、朝阳区22天、西城区21天、海淀区18天、昌平区18天、大兴区13天、丰台区8天。

7月12日0时至24时，丰台区花乡（地区）乡由高风险地区调整为中风险地区；丰台区丰台街道，大兴区黄村（地区）镇、北臧村镇由中风险地区调整为低风险地区。

截至7月12日24时，我市共有中风险地区7个，为丰台区花乡（地区）乡、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道，大兴区青云店镇、兴丰街道、西红门（地区）镇。