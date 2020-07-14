热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京连续8天无新增新冠肺炎确诊病例 昨日治愈出院21例

2020年07月14日09:04 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月14日电 据北京市卫健委消息，7月13日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例21例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

　　6月11日0时至7月13日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院205例，治愈出院130例。尚在观察的无症状感染者18例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

　　全市无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区172天、怀柔区158天、顺义区156天、密云区153天、石景山区29天、门头沟区28天、房山区28天、东城区27天、通州区23天、朝阳区22天、西城区21天、海淀区18天、昌平区18天、大兴区13天、丰台区8天。

　　7月12日0时至24时，丰台区花乡（地区）乡由高风险地区调整为中风险地区；丰台区丰台街道，大兴区黄村（地区）镇、北臧村镇由中风险地区调整为低风险地区。

　　截至7月12日24时，我市共有中风险地区7个，为丰台区花乡（地区）乡、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道，大兴区青云店镇、兴丰街道、西红门（地区）镇。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn