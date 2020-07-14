黑龙江省减灾办发布中考期间灾害风险提示

人民网哈尔滨7月13日电 黑龙江省减灾委员会办公室7月13日发布中考期间灾害风险安全防范提示，黑龙江省中考期间以晴热天气为主，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地可能伴有雷电、短时强降水等强对流天气；气温较高，最高气温西部地区为31～35℃，其它地区28～31℃。高温和强对流天气，加之中考与工作日重叠，可能引发早晚高峰期考场周边道路短时拥堵，城市低洼地带内涝，高空物体坠落或倾倒威胁行人、车辆和电力设施安全，以及考生和家长中暑等风险。

黑龙江省减灾办温馨提示考生及家长注意以下几项内容：

1、密切关注临近天气预报及气象灾害预警信息，备好雨具和防晒工具，做好自我防护。

2、预留充足时间，合理安排出行计划，谨防突发天气影响出行，必要时向交警求助。倡导广大市民尽量选择公共交通工具出行，减轻道路交通压力，为考生出行提供便利。

3、遇有积水路段，车辆和人员应尽量绕行，避免冒险涉水。

4、途中如遇雷暴大风等强对流天气，应远离墙体、广告牌、棚架、大树等，不在临建设施中躲避，防止意外受伤。

5、考生应适当补充淡盐水，多吃新鲜蔬果，清淡饮食，不贪食冰冻冷饮，尽量选择透气性、吸汗性好的衣物，及时降温消暑。（袁成亮、王庆明、徐宝德 ）