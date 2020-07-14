当前生猪产能和价格走势怎么看

7月13日，农业农村部发布的生猪生产最新数据显示，当前生猪生产持续加快恢复，6月份能繁母猪存栏实现27个月来首次同比增长，生猪生产持续加快恢复，新建猪场多，补栏增养快，非洲猪瘟疫情得到有效控制。

与此同时，猪肉价格在之前连续下降3个多月后又出现上涨。推高猪肉价格走势的原因有哪些？后期猪肉供给是否有保障？带着这些热点问题，记者走访了农业农村部畜牧兽医局。

生猪产能恢复出现重要拐点

今年以来，山东省临清市宝源养殖专业合作社理事长李以风带领农户忙着恢复生猪产能。“最近，合作社养殖产能增速很快，计划出栏量达到2500头，比去年同期增加800头，目前能繁母猪存栏量150头，比去年增加30％。”李以风说。

李以风口中的能繁母猪存栏量，是体现生猪产能的核心指标，是生猪生产的源头。据农业农村部监测，去年10月份以来，全国能繁母猪存栏月度环比持续增长，近几个月的增幅保持在较高水平。

“6月份能繁母猪存栏实现同比增长3.6%，这是自2018年4月份以来首次实现同比增长，是一个重要拐点；与去年9月份相比，能繁母猪存栏累计增长幅度达28.6%。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海说。

据农业农村部对全国规模猪场全口径监测，上半年有6177个新建规模猪场投产，去年空栏的规模猪场有10788个复养。散养户补栏积极性也在恢复，4000个定点监测村小散养殖户生猪存栏和能繁母猪存栏连续5个月增长。

新冠肺炎疫情稳定控制后，种猪和仔猪调运量逐月增加。据生猪检疫出证数据，6月份跨省调运仔猪120.5万头、种猪20.5万头，分别比上月增长41.6%和14.5%。按农业农村部监测数据估算，6月末全国生猪存栏大约在3.4亿头左右，比去年年底增加近3000万头。

“一系列指标都在印证生猪产能恢复的良好态势，产能恢复速度好于预期，6月份的数据更加振奋人心。”杨振海说。

消费恢复拉动近期猪肉价格上涨

市场信息反馈显示，今年2月份以来，猪肉价格连续3个月下降，进入6月份开始上涨。此轮猪肉价格上涨有着哪些原因？

“6月份以来猪肉市场价格上涨属于消费拉动型上涨，供需两方面都在增加，但消费增加更快。”杨振海说。

杨振海分析指出，从供应方面看，3月份以来，生猪出栏量连续4个月环比增长，其中6月份出栏量比5月增长6.5%，比2月增长36.7%。今年前5个月进口猪肉172.4万吨，同比增长146.2%。

从消费方面看，随着新冠肺炎疫情得到有效控制，餐饮业恢复经营，工厂复工，学校复课，猪肉消费潜力得到充分释放。据国家统计局数据，3月份全国餐饮收入同比下降46.8%，5月份降幅已收窄至18.9%。预计后期餐饮业猪肉消费仍将保持增长势头。

“一般来说，每年6-9月份猪肉价格都会出现季节性上涨，今年叠加新冠肺炎疫情得到有效控制后的消费增长，上涨压力可能会更大。另外，南方部分地区强降雨对生猪生产及产品调运产生了一定的影响，也推高了局部地区猪肉价格。”杨振海说。

面对降雨和洪涝对生猪生产和调运的影响，各地农业农村部门已经行动起来，做好稳产保供工作，协助做好生猪产品调度。

“生猪出栏上市量正在逐步增加，市场供应偏紧的情况会随之缓解，不大可能再次出现价格持续大幅上涨的局面。”杨振海说。

下半年生猪供应将持续恢复向好

“雨污分流”“清污分离”改造、室内防渗改造、自动化改造……位于江西省定南县岭北镇的江西申丰牧业有限公司，数十栋猪舍正在进行投料、控温、控湿和排粪系统改造，升级改造后年出栏量可增加20%，人力消耗将下降40%。

定南是国家级生猪调出大县，今年以来，当地通过强化龙头企业带动作用，以收购、入股、合作、代管等多种形式，破解养殖户基础设施不完善、复养技术不过关问题，带动一批中小养殖场户参与产业发展，促进了生猪的复产增养。

“抓大场带小户加快补栏增养，落实好生猪养殖用地、抵押贷款试点和环评等政策措施，抓好非洲猪瘟防控，一系列措施支持生猪产能恢复向好。”农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌说，农业农村部还实施了龙头企业带万户生猪产业扶贫项目，成立技术指导团队，引导企业采取“公司+农户”、入股加盟、托管租赁等多种方式带动中小养殖户发展。

杨振海指出，当前生猪生产持续恢复向好，为后期增加市场供应提供了有力支撑。目前，生猪存栏和仔猪供给量已连续5个月恢复性增长，预示7月份以后可出栏的商品肥猪将会逐步增加，猪肉市场供应将持续改善。

“同时，今年猪肉进口预计比去年增加100万吨以上，禽肉产量增加120万吨以上。综合分析，三季度之后猪肉供应紧张的局面将逐步缓解，下半年猪肉市场供应总体是有保障的。”杨振海说。

（本报记者 李慧 本报通讯员 周晓颖）