内蒙古乌拉特中旗调整鼠疫疫区管控措施

本报呼和浩特7月12日电 （记者张枨）7月12日，记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗卫健委获悉，7月12日中午12时，乌拉特中旗鼠疫防控工作指挥部终止鼠疫疫情IV级响应，调整对疫区的管控措施，15名密切接触者均无异常，依规解除集中隔离医学观察。

至7月12日，此起鼠疫疫情控制工作按照《国家鼠疫控制应急预案》《人间鼠疫疫区处理标准及原则（GB15978-1995）》的要求，经自治区、巴彦淖尔市专家验收，大小隔离圈内已达到灭鼠灭蚤及环境卫生标准。患者生命体征平稳，病情好转、稳定。15名密切接触者3次血清检测、咽拭子核酸检测结果均为阴性。7月12日中午12时，乌拉特中旗鼠疫防控工作指挥部终止鼠疫疫情IV级响应，交通管控调整为交通检疫，15名密切接触者解除集中隔离医学观察，调整为居家隔离医学观察。

7月5日，乌拉特中旗温更镇确诊1例腺鼠疫病例。疫情发生后，乌拉特中旗旗委、政府迅速行动，积极应对，科学防治，立即启动鼠疫疫情IV级响应，在国家、自治区、市疾控应急专家组的指导下，严格落实“五早一就”“四个集中”措施，抓好“堵、查、防、控、治”五个环节，有序开展流行病学调查、患者救治、疫区封锁、密切接触者隔离观察、实验室检测、爱国卫生运动、健康教育等各项工作。

调整对疫区的管控措施后，乌拉特中旗将持续做好患者的治疗康复工作，加强相关人员的鼠疫防控知识培训，深入开展爱国卫生运动和全民健康教育，进一步做好鼠疫监测和疫区清理，将鼠疫防控和新冠肺炎疫情防控工作结合起来，持续推进常态化防控工作。