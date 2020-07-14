依靠改革应对变局开拓新局

注重运用改革来突破瓶颈、打破束缚，通过发挥好改革的突破和先导作用来战胜挑战、化解风险

尊重群众首创精神，包容基层先行先试，激发市场主体创新活力，就能汇聚全社会的创新势能

在常态化疫情防控背景下，一系列改革举措振奋人心。“完善医防协同机制”“加快推进新一代信息技术和制造业融合发展”“建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制”……既有全面小康的目标引领，也有针对现实的问题导向，正如习近平总书记深刻指出的，“必须发挥好改革的突破和先导作用，依靠改革应对变局、开拓新局”。

在危机中育新机，于变局中开新局，改革是重要抓手。今年2月，在疫情防控最吃劲的时候，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议，专门对完善重大疫情防控体制机制、健全国家公共卫生应急管理体系作出重要部署。从改革完善疾病预防控制体系，到完善基层公共卫生防护网，一系列改革举措稳步推进，使疫情中暴露出的短板和不足逐步得到有效弥补。发挥好改革的引领和撬动作用，不仅能为战胜疫情提供助力，也有助于把我国发展所蕴藏的巨大潜力充分释放出来。

回顾改革开放40多年来的历程，凡是在遇到困难的时候，我们都注重运用改革来突破瓶颈、打破束缚，通过发挥好改革的突破和先导作用来战胜挑战、化解风险。面对经济新常态，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系；面对社会主要矛盾的变化，大力推进民生领域改革；面对逆全球化思潮和贸易保护主义挑战，持续推进更高水平对外开放……发展出题目，改革做文章，历史和经验启示我们，越是形势复杂，越要通过深化改革增强经济发展内生动力，增强应对挑战、抵御风险的能力。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，原本就有很多硬仗要打，受到疫情冲击后挑战更大、任务更重。如何在常态化疫情防控前提下做好经济社会发展各项工作？如何确保“六稳”“六保”工作落地见效？如何把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，加快构建完整的内需体系？破解发展难题、解答时代新题，都需要用好“改革”这个重要法宝。把抓好党的十八届三中全会以来部署改革任务的落实同完成“十三五”规划主要目标任务、决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会结合起来，把统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作贯通起来，有针对性地部署推进关键性改革，就能激发出前进动能、释放出发展活力，推动改革更好服务经济社会发展大局。

改革，最本质的要求就是创新。改革创新最大的活力蕴藏在基层和群众中间，对待新事物新做法，要加强鼓励和引导，让新生事物健康成长，让发展新动能加速壮大。在疫情防控期间，智能制造、无人配送、直播带货等新业态新模式展现出强大成长潜力。中央深改委第十四次会议专门审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》，强调“加快制造业生产方式和企业形态根本性变革”“提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平”。尊重群众首创精神，包容基层先行先试，激发市场主体创新活力，就能汇聚全社会的创新势能，激扬澎湃的发展新动能，为高质量发展积蓄强大力量。

2020年注定是不平凡的一年。唯其艰难，才更显勇毅；唯其笃行，才弥足珍贵。保持战略定力、增强行动自觉，把已经明确的各项改革举措不折不扣地落实落细，推动全面深化改革向纵深发展，我们就一定能战胜各种风险挑战，书写中华民族奋勇向前的新篇章。

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 05 版）