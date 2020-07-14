中阿合作抗疫携手打造命运共同体

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国和阿拉伯国家守望相助、共克时艰，中阿传统友谊和中阿战略伙伴关系不断深化，推动中阿命运共同体建设不断走深走实。

“通过精诚团结和不懈努力，我们将共同战胜疫情”

烈火验真金，患难见真情。新冠肺炎疫情发生以来，中国和阿拉伯国家风雨同舟、守望相助，坚定相互支持，开展密切合作，这是中阿命运与共的生动写照。

在中方抗疫最艰难时刻，阿拉伯国家和人民对中国抗疫给予强有力的支持：阿拉伯卫生部长理事会第五十三次会议发表声明支持中国抗疫努力，阿拉伯国家累计向中方捐赠1000多万只口罩等急需医疗物资，阿联酋地标建筑哈利法塔亮起“中国红”，埃及著名历史建筑用灯光秀表达对中国的支持，阿拉伯国家民众纷纷录制视频为中国加油、为武汉加油……

当阿拉伯国家遭遇疫情挑战时，中国尽最大努力提供支持和帮助。习近平主席同多位阿拉伯国家领导人通话、致函，表达守望相助、共克时艰的坚定意愿。中方毫无保留地向阿拉伯国家分享抗疫经验和医疗技术，并协助阿拉伯国家在华采购抗疫物资，支持阿拉伯国家有序复工复产。

中阿一致向世界发出团结抗疫的有力呼吁。在中国—阿拉伯国家政党对话会特别会议上，中国共产党和阿拉伯国家68个政党、政治组织代表明确表示，团结合作是战胜疫情最有力的武器，反对将疫情政治化、病毒标签化，呼吁各国加强抗疫合作和政策协调。中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议在会后发表联合声明，积极肯定中阿抗疫合作，重申加强团结、促进合作、相互支持，携手抗击疫情，应对共同威胁和挑战。

埃及议长阿里说，各国人民寄望于国际合作研制有效的新冠病毒疫苗，中国也正为此做出不懈努力，“通过精诚团结和不懈努力，我们将共同战胜疫情”。卡塔尔卫生部次大臣萨利赫说：“中国防治疫情的经验和科研成果将有助于卡塔尔早日控制疫情，卡方愿进一步加强同中方在防疫、医疗等领域交流合作。”

“这是阿中友好情谊历久弥坚的见证”

“邦域相异，休戚与共”“出入相友，守望相助”“团结一致，战胜疫情”“同舟共济，患难与共”……在阿拉伯国家抗击疫情的关键时刻，中国政府、企业和民间援助的一批批物资抵达阿拉伯国家，为阿拉伯国家抗疫提供巨大支持。

中国以多种方式驰援阿拉伯国家。截至目前，中国已经向8个阿拉伯国家派遣了抗疫医疗专家组，同21个阿拉伯国家举办了卫生专家视频会议，用实实在在的中国行动，助力阿拉伯国家打赢抗疫斗争。“这是阿中友好情谊历久弥坚的见证。”阿盟副秘书长胡萨姆·扎基说。

“中国捐助的医疗物资是雪中送炭，是毛中传统友谊的又一例证，感谢中国政府对毛里塔尼亚抗疫作出的巨大贡献。”毛里塔尼亚公共卫生研究院院长布拉伊说。黎巴嫩外交部长纳西夫·希提则表示，“困难时期，中方不止一次向黎巴嫩提供帮助，这是两国友好合作关系的体现。”

“中国是最早向巴勒斯坦提供抗疫物资援助、向巴派遣医疗专家组的国家，这体现出两国高水平的互信合作。中国有很多抗疫经验值得我们学习借鉴。”巴勒斯坦总理阿什提耶说。

吉布提积极采纳中国抗疫医疗专家组的有益建议。吉总理卡米勒向专家组12名成员颁授国家勋章，以表彰专家组为吉布提抗疫所作贡献。卡米勒说：“感谢中国政府对吉布提抗疫的大力支持。专家组的到来使卓越的吉中关系再次得以升华。”

在伊拉克巴格达医学城医院，中国抗疫医疗专家组帮助建成新冠病毒核酸检测实验室。实验室伊方主任穆罕默德·迈赫迪说，这是伊拉克全国第二家核酸检测实验室，自3月末投入使用以来，大大提升了伊拉克的核酸检测水平。当前伊拉克疫情形势依然严峻，该实验室检测团队已经扩展到20人，将继续从中国采购检测试剂盒，扩大检测数量。

“阿中将迎来更美好的合作前景”

当前形势下，中阿双方比以往任何时候都更需要加强合作、共克时艰、携手前行。

在埃及，中埃合资的口罩生产线已经投产数月，极大地满足了当地需求。生产线埃方负责人欧麦尔·阿卜杜说，他们能生产出高质量的口罩，为埃及抗疫尽一份力，得益于中国设备和中国朋友的协助。

在沙特阿拉伯，政府选用中国华大基因“火眼”实验室整体解决方案，启动全国新冠病毒核酸检测项目，计划8个月内为沙特30%的人口提供新冠病毒核酸检测。沙特阿拉伯驻华大使图尔基·艾勒马迪对此感慨万千：“团结合作定能战胜疫情。感谢中国政府和企业与沙特政府一道保护沙特人民的健康。”

不久前，中国同阿联酋签署了相关临床合作协议。阿联酋卫生与社会预防部长欧维斯表示，阿中开展疫苗研发合作意义非凡，是应对疫情全球合作的重要典范。“相信双方共同努力，将会找到应对疫情的关键方案，造福两国人民和国际社会。”

中阿携手抗疫再次证明，无论国际风云如何变幻，中阿始终是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。双方抗疫合作带动战略伙伴关系进一步升华。摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴指出，合作抗疫赋予阿中命运共同体新的时代内涵，双方在抗击疫情中的相互支持将让彼此间关系更加紧密。

黎巴嫩“阿拉伯人看中国”网站负责人马哈茂德·拉亚认为，阿中在疫情期间携手合作，让阿中关系淬炼得更加牢固和坚韧。“展望未来，阿中命运共同体更加稳固，阿中将迎来更美好的合作前景。”

（本报北京、开罗7月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 03 版）