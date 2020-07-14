放假不放松 防疫常态化

本报北京7月13日电 （记者朱竞若、王昊男）北京已连续7天无新增确诊病例报告，最后一个疫情高风险地区丰台区花乡调整为中风险地区，确诊病例治愈出院突破百例。13日，北京市疫情防控新闻发布会上透露的信息，再次发出疫情防控持续向好信号。北京市政府新闻发言人表示，态势可防可控可预期，但疫情还没有结束，要继续保持防控思想不放松，防控标准不降低，坚持各项常态化精准化防控措施。

治愈数超百，重型病例全面好转。北京地坛医院副院长吴国安介绍，截至13日15时，确诊病例在院治疗205例，治愈出院130例；累计诊断为危重型病例5例，重型病例21例，经过综合治疗，目前已有25例转为普通病例，其中1例已经出院。目前在院确诊病例中，尚有危重型1例。在落实“四集中”原则基础上，医院正在细化分类救治。“在重症监护病房和普通病房之间，设置重症过渡病房，将普通病房中病情偏重的患者及时筛检出来，集中管理，加强监护。”

放假不放松，防疫仍是关键词。13日，北京百万中小学生迎来暑假。“随着暑假生活的开始，学生每日上报健康状况从每日两次改为每日一次晨检。请您将学生的身体状况于每日8：00上报给班主任老师，有不适请私信。”海淀区居民李女士，孩子上小学一年级，假期开始前就接到了学校老师的微信通知。“学校还特意强调，如孩子出京一定要提前报备。”按北京市防疫要求，市教委建议学生非必要不离京，科学合理安排暑期学习生活，配合社区和学校健康监测各项要求，减少外出，坚持不聚餐不聚会不聚集。

市场渐回暖，常态化防控加强。随着疫情防控形势向好，北京很多消费场所人气逐渐旺了起来。常态化疫情防控不放松，北京市疾控中心发布了《生产经营场所环境自我监测采样工作要点指引》，对七大类生产经营场所的样本采集和注意事项进行指导。

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 02 版）