“一梨四吃” 产销两旺

一只梨，几口能吃完？

先不忙答，去“浙江省蜜梨之乡”杭州市余杭区鸬鸟镇瞧瞧。眼下，这里的梨正丰收。

拿个梨，咬一口。肉质细，汁水丰。梨好，但梨农前不久却一脸苦相：“受疫情影响，这梨不好卖，我们可愁呢！”

疫情防控期间，农业如何发展？

“梨子吃法多，就不愁卖！”鸬鸟镇副镇长邹昃宁成竹在胸，边走边说——

一吃，还是走线下销售。每到7月初，鸬鸟镇不少梨农在路边摆起摊位卖梨，市场价在六七元/斤。为了多赚点，地里的南瓜、玉米也搭档销售。

余杭三水果业有限公司和蜜梨果农专业合作社则走“批发”，统一卖给超市和企事业单位。近来，三水果业还和盒马鲜生达成合作协议。今年预计每亩蜜梨利润在1万元到1.4万元之间。

二吃，搞“直播带货”。7月12日下午，鸬鸟镇镇长郭健走进直播间，和直播专业团队一起直播，推介鸬鸟蜜梨。在团队助力下，47万人在线观看，出货22268单，价值达100多万元。看到直播带货如此高效，鸬鸟镇近期还将继续开展直播带货，并着手挖掘、培养本土直播达人，助力农产品销售。

三吃，与文创产品结合。走进鸬鸟镇蜜梨会客厅，记者见到了满是梨元素的文创产品：印有“梨”形状的T恤，“梨”形的手机壳；吧台前，喝一杯蜜梨汁、吃一口蜜梨酥……在蜜梨会客厅，梨被鸬鸟镇人注入了文化内涵，成了时尚的文创产品。

“当下，我们围绕蜜梨，精心开发设计了‘梨小六’和‘小梨君’等卡通形象，有一些产品已经成为时尚爆款。”邹昃宁介绍，“下一步，我们还将继续创新，以文化为媒介，让‘鸬鸟蜜梨’的附加值再提高一个档次。”

四吃，梨与旅游亲密结合。近日，鸬鸟镇蜜梨乐园正式开园，这是今年鸬鸟镇第十七届蜜梨生活节的主要环节。

逛完了蜜梨乐园，可以再去“鸬鸟七点半”夜市走一走。“鸬鸟七点半”是鸬鸟镇谋划开展的农文旅结合活动，集夜购、夜食、夜宿、夜游、夜娱于一体。在这里，游客可以购买农副产品、文创商品，还能感受民谣、摇滚等不同风格的音乐，来一场丰富的农文旅体验。

多措并举，“一梨四吃”，一口一口吃得梨农们笑颜如花。

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 10 版）