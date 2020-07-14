新冠肺炎疫情或致全球近千万儿童永久失学

据新华社伦敦7月13日电 （记者张代蕾）英国慈善机构救助儿童会13日发布报告说，新冠肺炎疫情大流行引发教育预算削减和贫困加剧，可能在今年内导致全球至少970万儿童永久失学。

报告估计，疫情导致的经济衰退可能在未来18个月内迫使全球最贫穷和欠发达国家的教育支出短缺770亿美元；如果疫情持续严重，政府将不得不把更多财政资源用于防疫领域，那么到2021年底，教育预算短缺可能高达1920亿美元。

报告说，一些国家的儿童，尤其是女童，在学校因疫情关闭期间被迫早婚或从事童工的风险更大，极有可能再也无法重返学校。此外，大约5亿儿童在疫情期间无法获得远程学习机会，其中许多最贫穷家庭的儿童因为父母不识字而无法得到最基本的学习帮助，这些因素都可能导致他们无法追赶学习进度，增加永久辍学的可能性。

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 17 版）