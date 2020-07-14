7月13日，北京市召开第150场新冠肺炎疫情防控新闻发布会。经评估，丰台区花乡（地区）乡连续14天内出现不超过10例本地确诊病例，由高风险地区调整为中风险地区。至此，北京高风险区“清零”。

此外，丰台区丰台街道，大兴区黄村（地区）镇、北臧村镇连续14天内无新增本地确诊病例，由中风险地区调整为低风险地区。截至目前，本市共有中风险地区7个，为丰台区花乡（地区）乡、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道，大兴区青云店镇、兴丰街道、西红门（地区）镇。丰台区、大兴区其余街道为低风险地区。

市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，当前首都疫情形势持续向好，态势可防可控可预期。要继续保持防控思想不放松，防控标准不降低，坚持各项常态化、精准化防控措施。

此外，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，6月11日以来，共报告涉及家庭的聚集性疫情18起，确诊病例60例，占新发地聚集性疫情病例数的17.9%。刘晓峰表示，呼吸道传染病的家庭传播风险较高,新冠病毒的传播也不例外，共同居住生活的环境被污染后，会导致家庭传播。在此提醒市民朋友，一定要从培养个人卫生习惯、全面清洁环境做起，防止接触性传播，减少家庭传播风险。

新发地聚集性疫情发生以来，截至7月13日15时，确诊病例在院治疗205例，治愈出院超百例，达到130例，包括1例重症患者，经过22天住院治疗已康复出院。治愈出院患者中，男性80人，女性50人，最大年龄66岁，最小年龄1岁7个月，平均年龄39岁，住院时间最长30天，最短11天，平均22天。此外还有16名无症状感染者核酸转阴出院。

而自新冠肺炎疫情发生以来，北京血液工作也面临供应和安全两个方面的严峻挑战，加之，冬夏两季又是血液供应紧张的季节，因此，疫情期间的血液保障工作面临的困难前所未有。1月下旬到2月上旬有时献血量不到去年同期的1/6，即便是临床用血量下降也仍然有50%以上的缺口。

市红十字血液中心主任刘江介绍，疫情发生后，医疗保障组紧急启动单位团体无偿献血应急机制，协调动员各级各类机关和企事业单位加大团体无偿献血力度，1月至今，全市共有1266家企事业单位和高校，4.1万名党员、干部、职工和学生，捐献热血5.1万单位，占血液采集供应总量的26.3%，使北京平稳渡过了血液供应最困难的时期。

同时，市相关部门实施了医疗机构血费直免和献血者用血费用自助报销工作；累计向献血者发放健康体检卡31429张；口罩30万个；3月7日,市献血办和市红十字会向市民发出了《无偿献血倡议书》。为方便市民献血，增设了石景山医院献血点，恢复了北京站、北京北站、龙德广场献血点，协调解决了雍和宫、动物园、军事博物馆献血点供电问题，上半年，全市街头献血10.2万单位，占血液采集供应总量的52.2%。

值得一提的是，目前为止，地坛医院、佑安医院和市血液中心密切合作，共采集54人次康复者血浆，在全国排名第二。刘江表示，新一轮的招募采集工作正在进行当中。希望已出院的新冠肺炎人员在康复期积极贡献血浆，对救治危重患者起到积极作用。（记者 陶凤 王晨婷）