世卫：近期疫情出现加速传播趋势

新华社电 世界卫生组织：截至欧洲中部时间12日10时（北京时间12日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加230370例，达到12552765例；死亡病例较前一日增加5285例，达到561617例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间13日6时34分，全球新冠确诊病例达12859834例，死亡病例为567957例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达3297501例，死亡病例为135155例。

世卫组织日前警告称，近期新冠疫情又出现加速传播的趋势。全球累计确诊病例从6月29日突破1000万例到7月10日突破1200万例仅用时12天。

美国东南部佛罗里达州卫生部门12日报告该州新增新冠确诊病例15299例，打破美国自今年3月疫情全面暴发以来的单州日增病例纪录。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间12日20时（北京时间12日19时），日本当日新增新冠确诊病例407例，累计确诊21991例。数据显示，东京都当日新增确诊病例206例，已连续4天单日新增超过200例，累计确诊病例数已达7927例。

南非累计确诊病例数本月6日突破20万大关，截至11日累计确诊264184例，累计死亡3971例，是非洲疫情最严重的国家。南非卫生部长穆凯兹说，南非最近疫情形势严峻，新增确诊病例数已连续数日保持在8000例以上。

中东地区多国确诊病例数11日继续保持高位增长。其中，伊朗、沙特阿拉伯和伊拉克单日新增确诊病例均超2000例。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部11日发布的数据显示，该国新增确诊病例403例，累计确诊54453例；新增死亡病例1例，累计死亡331例。迪拜政府11日宣布推出新的经济刺激方案，通过减少酒店和餐馆缴纳的市政费等来支持本地商业活动的恢复。