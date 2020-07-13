世界艾滋病大会公布多个振奋人心的消息

2020年第23届世界艾滋病大会（AIDS）于7月10日闭幕，大会在新型HIV药物临床试验及安全性研究领域，公布了多个振奋人心的消息。其中，关于新型非核苷逆转录酶抑制剂DELSTRIGO（多拉韦林/拉米夫定/替诺福韦）的临床试验DRIVE-SHIFT的最新结果显示，其安全性得到进一步确认。

据悉，DELSTRIGO于2018年8月获得美国FDA批准上市，作为每日一次的口服固定剂量复方片剂，成分包括多拉韦林、拉米夫定和替诺福韦，适用于过去或现在对非核苷类抑制剂（NNRTI）抗病毒药物无耐药证据的HIV-1感染者。同时获得FDA批准的还有多拉韦林的单药制剂PIFELTRO。

目前，PIFELTRO（多拉韦林片）、DELSTRIGO（多拉韦林/拉米夫定/替诺福韦片）已在中国被纳入国家药监局优先审评，这两款药物有望在2020年借助优先审评加速进入中国。

此外，本次AIDS大会还披露了另一款新型核苷类逆转录酶转位酶抑制剂-Islatravir（ISL）。研究人员对ISL+DOR（多拉韦林）的安全性和有效性做了相关评估，目前临床实验中在各种剂量下均表现出良好的耐受性。ISL未来有不同剂型的可能性，针对PrEP和HIV治疗的研究均在进行中。