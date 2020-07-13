北京连续7天新增确诊病例数为“0” 昨日治愈出院14例

人民网北京7月13日电 据北京市卫健委消息，7月12日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例14例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月12日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院226例，治愈出院109例。尚在观察的无症状感染者18例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区171天、怀柔区157天、顺义区155天、密云区152天、石景山区28天、门头沟区27天、房山区27天、东城区26天、通州区22天、朝阳区21天、西城区20天、海淀区17天、昌平区17天、大兴区12天、丰台区7天。

7月11日0时至24时，丰台区卢沟桥（地区）乡，大兴区魏善庄镇、高米店街道由中风险地区调整为低风险地区。

截至7月11日24时，北京共有高风险地区1个，为丰台区花乡（地区）乡；共有中风险地区9个，为丰台区丰台街道、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道，大兴区北臧村镇、黄村（地区）镇、青云店镇、兴丰街道、西红门（地区）镇。