北京两座气膜版核酸检测实验室开始拆除

近日，位于西城区和大兴区的两座气膜版核酸检测实验室开始拆除。两座实验室自6月23日建成投用，24小时不间断运转，共检测核酸样本近100万人份。拆除后的设备将由运营者华大基因保存，根据疫情变化投运到需要的地区。

两座气膜版实验室中，位于大兴新城体育中心综合馆内的规模较大，拥有16个气膜仓，高峰时的日均检测能力为10万人份。记者昨天在现场看到，经过多次细致的内外消毒后，工作人员将气膜仓内核酸提取、检测等设备运出气膜仓，随后消毒装箱等待转运。内部设备全部清空后，气膜仓开始放气，高3.5米、占地70多平方米的拱形气膜仓，放气后可以被折叠成一个大的“豆腐块”。

现场负责人刘心说，实验室严格按照二级生物安全实验室标准设计，通过新风系统和高效过滤系统的创新性设计，对每个功能区的进出风进行过滤管理，能够避免实验室内的检测样本污染室外环境。因此，气膜版核酸检测实验室拆除后，专业人员对环境进行细致消杀后，场地即可安排另作他用。

拆除后的实验室设备将由华大基因保存，根据疫情变化投运到需要的地区。刘心说，相比于传统实验室，气膜版核酸检测实验室的建设效率很高，一个气膜充实只需50分钟，且内部采用模块化设计，可根据疫情最新进展进行升级。（记者 陈强）