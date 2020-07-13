暑期将至 严防疫情反弹

昨天，在国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋通报，7月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例，均为境外输入病例。截至7月10日，各地已连续5日无新增本土确诊病例报告。暑期将至，要严防疫情反弹。

最新疫情通报显示，7月10日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例，均为境外输入病例，分别为辽宁1例、广东1例；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

境外输入现有确诊病例71例，无重症病例，现有疑似病例5例；累计确诊病例1964例，累计治愈出院病例1893例，无死亡病例。

截至7月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例330例，其中重症病例3例，现有疑似病例8例，尚在医学观察的密切接触者3580人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例，其中，境外输入3例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察6例；尚在医学观察无症状感染者111例。

米锋表示，各地已连续5日无新增本土确诊病例报告。近一个月以来，有7省市累计报告新增本土确诊病例363例，占全国新增确诊病例的68%。要继续加强农贸市场等重点场所的环境卫生管理，做好人员健康提示和健康监测。暑期将至，要始终紧绷疫情防控这根弦，做好个人防护，不扎堆、少聚集，严防疫情反弹。（记者 任敏 刘欢）