美媒主播“惊讶”的并不让人惊讶

在美国有线电视新闻网（CNN）最近一档有关中国抗疫的节目中，记者讲述了在北京亲眼所见的中国社会和民众自觉遵守防疫规定的情形，尤其是说到有人匆忙中忘记戴口罩而赶紧用衣袖捂住口鼻或主动避开他人这种细节的时候，主播面露十分惊讶的神情。

其实，令美媒主播“惊讶”的并不让人感到惊讶。14亿人口的大国，能在数月之内取得抗击新冠疫情的重大战略成果，除了党和政府强大的组织能力、中国医护和社区工作人员等的无私奉献，广大民众心怀大局、自觉听取防疫部门指示、认真执行自我防护和保护他人的各种措施，也是中国疫情防控取得明显成效的关键。

越自律，越自由。在此次抗疫过程中，亿万中国民众的自觉自律让世界印象深刻，赢得广泛积极评价。联合国秘书长古特雷斯称赞中国人民在抗疫中的牺牲“为全人类做出了贡献”。德国中国问题专家弗兰克·西伦认为，中国能快速从新冠病毒阴影中恢复和“中国人高度自律”有关。

一个国家能否赢得其他民族发自内心的尊重，也要看其社会所体现出来的文明精神，这是能感染世界的“软实力”。面对疫情，中国政府不惜一切代价保护人民生命安全和身体健康，践行人民至上、生命至上理念；中国民众以大局为重、自律互助，体现出高度的社会责任感。中国社会上下齐心、共克时艰的故事激励人心、感动世界。

自觉、奉献、团结、互助的可贵精神绵延数千年，已深深融入中国人的血脉，代代相传，护佑着中华民族生生不息。也正是有了这样的精神基础，中华民族才没有屈服于任何挫折和灾难，在每一次坎坷中都能重新站起，更加强大。

新华社记者 郑汉根

（新华社北京7月11日电）