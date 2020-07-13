北京高考昨日收官。这场战疫状态下的特殊高考，不仅是对万千考生的学业验收，更是一场对常态化防控的重大压力测试。

高考安全有序，离不开社会共同努力。为应对“大考”，北京制定“最高标准”，执行“最严要求”，4天里，护考人员严防死守、尽心尽责；广大市民“静音”“让路”全力支持；考生家长积极配合防疫工作，将孩子送至考点即离开避免聚集；近5万名学子严守考试纪律、保证“两点一线”，坚持佩戴口罩、做好自我防护……在这场疫情发生以来规模最大的有组织集体性活动中，全社会以高度的自觉、自律、自强、自信，协力书写了一份别样的答卷。

高考平安收官，战疫并未结束。对高考考生而言、对全体市民而言，都仍然面对长期的考验。当前，北京疫情态势持续向好，但病例零新增不代表零风险，防控任务依然繁重。特别是随着社会正常秩序全面恢复，经济活动强度不断上升，人员流动交互频率明显增加，疫情风险随时随地可能存在，决不能麻痹大意，决不能因战局稳定而放松防控要求、减弱防控力度。新冠病毒从感染到发病症状复杂多样，有的症状并不典型，不容易引起关注，但传播力强。数据显示，本次新发地市场疫情后共引发了29起聚集性疫情，涉及127名确诊病例和无症状感染者，其中家庭聚集性13起，公共场所聚集性2起。只有时刻警惕，坚决落实“四方责任”，才能巩固来之不易的防控成果。尤其对广大考生来说，刚刚结束了艰苦紧张的备考生活，想要放松也容易放松，打算玩一玩、聚一聚是人之常情。但今年不同往年，贸然扎堆、疏于防护，很可能带来交叉感染，将自己和家人置于风险之下。

高考结束莫忘疫情防控。以往年经验看，暑期阶段本就是各类安全事故的高发期，今年遭遇疫情，更要在安全问题上重视重视再重视、谨慎谨慎再谨慎。包括广大考生在内的所有市民，都要继续端正心态，严格遵守各项防疫规定。要讲究个人卫生，保持社交距离，坚持规范佩戴口罩；不扎堆、不聚集，诸如毕业聚会、谢师宴等，尽量能免则免；一旦出现发热、咳嗽等症状，及时就近诊疗，全程做好个人防护。对于即将开启新阶段的“准大学生”们来说，把握暑期这个时间窗口，锻炼身体、静心读书、陪伴支持守护自己多年的家人，这个假期也同样充实精彩。

未到鸣金时，慎始且慎终。疫情防控恰似万米跑，坚持不懈才能取得最后胜利。继续坚持答好疫情防控这份特殊的社会考卷，是对所有人负责，也会让所有人的生活更安心、更舒心。