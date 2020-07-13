全球多地疫情反弹 防控还需常态化

世界卫生组织日前警告称，近期新冠疫情又出现加速传播的趋势。全球累计确诊病例从6月29日突破1000万例到7月10日突破1200万例仅用时12天。世卫组织11日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例较前一日增加219983例，达到12322395例，其中死亡556335例。

随着一些国家开始“解封”，疫情出现反弹。在新冠疫苗正式面世之前，世卫组织呼吁所有国家始终如一地采取“全政府、全社会”的防控措施。

疫情反弹形势严峻

美国仍是目前全球疫情最严重的国家。

拉美和加勒比地区疫情形势严峻。目前，巴西累计确诊病例数和累计死亡病例数均位列全球第二，仅次于美国。除巴西外，秘鲁、智利累计确诊病例数均超30万例，墨西哥也逼近30万例。

当前，一些非洲国家疫情呈加剧态势。南非累计确诊病例数本月6日突破20万大关，截至11日累计确诊264184例，累计死亡3971例，是非洲疫情最严重的国家。

中东地区多国疫情日前持续反弹，部分疫情严重地区医疗系统承压不断增大。伊朗11日累计确诊病例已达255117例，其中死亡12635例。德黑兰疫情防控指挥部官员日前表示，如病例持续增多，当地医疗系统将面临较大压力。

随着疫情不断蔓延，印度全国确诊病例数于11日突破80万，死亡病例数超过2万。多家印度媒体预测，未来几天内印度累计确诊病例将突破100万大关。

“带疫解封”是主因

一些卫生专家对目前部分拉美国家放松防控措施的做法表示担忧，称“带疫解封”可能会延缓疫情拐点的到来。巴西流行病学家保罗·梅内塞斯认为，目前巴西疫情正从大城市向小城镇蔓延，各地卫生系统水平差异较大，而经济活动的重启，势必增加人员聚集和直接接触，这将有可能导致部分地方卫生系统崩溃。

在美国，卫生专家普遍认为，全美各地仓促重启经济、防控措施不到位等是近期美国疫情大幅反弹的重要原因。美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼说，各地重启经济进程太快、仓促复工，未能遵循相关防控和隔离措施，是导致疫情反弹的一大原因。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇坦言，美国在确认无症状感染者和年轻群体中病毒传播方面存在问题，未能及时采取相应隔离措施。

针对近期印度确诊病例急速增长，专家分析认为这是印度提升检测能力和各地放松管控两方面因素造成的。除疫情较为严重的地区仍在实施严格管控外，印度大部分地区已进入解除封锁的第二阶段，推行复工复产也给疫情防控带来了压力。

疫情暴发初期，南非政府采取了严格的“封城”政策以遏制病毒传播。但“封城”严重影响了商业活动，政府不得不于5月逐步放松“封城”政策，允许各行业分阶段复工，但病毒传播速度也随之加快，新增确诊病例数大幅反弹。

全政府全社会防控

世卫组织总干事谭德塞近日表示，谁也无法想象短短6个月的时间，全世界会因这种新病毒而陷入混乱。目前有些国家的抗疫措施虽然已成功减缓了病毒传播，但并未完全阻止。随着一些国家开始“解封”，疫情出现反弹。大多数人仍易受新冠病毒影响，疫情还远未结束。

在新冠疫苗正式面世之前，世卫组织呼吁所有国家始终如一地采取“全政府、全社会”的防控措施，重点立足5个方面：加强社区和个人在抗疫中的作用，人人行动保护自己和他人；加大力度追踪和隔离病例接触者，遏制病毒传播；做到早发现、早治疗，特别关注高危群体；加快新冠相关研究；强调政治领导力，在国家层面和国际层面推动团结抗疫。

（据新华社北京7月12日电）

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印尼一军校逾千人感染

据新华社电 印度尼西亚军方官员11日晚些时候证实，印尼陆军军官学院近1300人新冠病毒检测结果呈阳性。

陆军军官学院位于印尼人口第一大省西爪哇省，共有军校学员和员工2000人。

印尼陆军参谋长安迪卡·佩尔卡萨说，学院两名学员先前出现发热、背痛症状，在一家医疗机构就诊并接受新冠病毒检测，结果呈阳性。学院内部随后开展大规模检测，1280人确诊感染，包括991名军校学员，其他感染者是学院员工和他们的家属。目前，学院已经封锁。

按佩尔卡萨的说法，大部分确诊病例是无症状感染者。暂时不清楚那两名军校学员的感染路径。陆军军官学院一些员工住在学院外。

西爪哇省省长就这起聚集性感染道歉，呼吁学院所在社区居民尽量避免外出。

印尼是东南亚地区新冠疫情最严重国家之一，迄今累计确诊超过7.4万例，死亡逾3500例。

印尼近日新增确诊病例数保持高位。6月23日以来，单日新增确诊病例数超过1000例。