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北京中风险地区降至9个

贾晓宏 孙乐琪

2020年07月13日09:54 来源：北京日报

本报讯（记者 贾晓宏 孙乐琪）昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，目前，本市有高风险地区1个，为丰台区花乡地区；中风险地区已经降至9个。

庞星火说，按照本市向国家卫生健康委报备的《常态化防控下北京市新冠肺炎疫情风险分区分级标准》，经评估，丰台区卢沟桥（地区）乡、大兴区魏善庄镇、大兴区高米店街道连续14天内无新增本地确诊病例，由中风险地区调整为低风险地区。截至目前，本市共有高风险地区1个，为丰台区花乡地区；共有中风险地区9个，为丰台区丰台街道、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道，大兴区北臧村镇、黄村（地区）镇、青云店镇、兴丰街道、西红门（地区）镇。丰台区、大兴区其余街道仍为低风险地区。

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市疾控：选购生鲜食品不要直接用手碰触食物

本报讯（记者 贾晓宏 孙乐琪）近期，有媒体报道海外肉类食品加工企业员工确诊病例增加，我国海关总署也通报了进口冷冻南美白虾集装箱内壁、外包装样本中检出新型冠状病毒核酸阳性。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火提醒市民，选购生鲜食品，应佩戴一次性手套，不要直接用手碰触食物。

庞星火说，疫情期间市民应注意防范接触性传播。市民在购买食品时，一定要选择正规的市场和超市；外出采购时，要做好个人防护，戴好口罩，带上消毒纸巾和干净的购物袋；使用超市的推车、购物篮前，可以用消毒纸巾或消毒液对把手和扶手进行消毒；购物时，要与他人保持1米以上的社交距离。选购蔬菜、水果、肉类等生鲜食品时，应佩戴一次性手套或者将一次性购物袋套在手上进行挑选，不要直接用手碰触食物；肉类和海鲜等生冷食物，要与果蔬、熟食等其他食物分开包装。购买有包装的食品，请注意查看食品标签上的生产日期、保质期、储存条件等。采购完成后，应进行手清洁；回家后，必须先洗手，避免双手污染家庭环境。庞星火还特别提醒要避免采购来源不明的食物和原材料，对野生动物要做到“不碰、不买、不吃”。

(责编：李轶群、许晓华)


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