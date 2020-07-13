北京连续6天无新增病例报告 中风险地区数量继续下降

新华社北京7月12日电（记者张骁、林苗苗）在12日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、北京市政府新闻办主任、北京市政府新闻发言人徐和建介绍，北京市已连续14天新增报告本地确诊病例数保持在个位数或者是0，已经连续6天无新增报告本地确诊病例，治愈出院人数不断增加。

当前，北京疫情形势持续向好，继续保持可防可控可预期，中风险地区数量继续下降。北京市疾控中心副主任庞星火介绍，按照北京市向国家卫生健康委报备的《常态化防控下北京市新冠肺炎疫情风险分区分级标准》，经评估，北京市丰台区卢沟桥（地区）乡、大兴区魏善庄镇、大兴区高米店街道连续14天内无新增本地确诊病例，由中风险地区调整为低风险地区。

庞星火说，截至目前，北京市共有高风险地区1个，为丰台区花乡地区；共有中风险地区9个，为丰台区丰台街道、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道，大兴区北臧村镇、黄村（地区）镇、青云店镇、兴丰街道、西红门（地区）镇。丰台区、大兴区其余街道仍为低风险地区。