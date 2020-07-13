美国佛罗里达州打破单州日增新冠病例纪录 逾1.5万例

中新社休斯敦7月12日电 美国佛罗里达州卫生部12日更新的日增新冠确诊病例数达15299例，这一数字打破了美国单州日增新冠病例数的最高纪录。

《华盛顿邮报》报道称，这一数字表明，新冠疫情从3月中旬在美国暴发以来，美国未能控制住疫情，且新冠病毒在美国的传播正在加剧。

此前，纽约州于4月15日创下美国单州日增确诊病例的纪录，达11571例；7月8日，加利福尼亚州刷新纪录，日增确诊11694例。

佛罗里达州卫生部12日更新的数字显示，该州累计确诊病例为269811例，单日新增病例15299例，新增死亡病例45例。

美国有线电视新闻网消息，当前佛罗里达州卫生系统的重症监护室的床位使用率达85%至90%，一些地区的医院已经停止了选择性手术。

佛罗里达州于5月开始“重启经济”，6月以来，其新冠确诊病例数出现反弹。即便如此，佛罗里达州仍在不断推进“重启经济”计划，如奥兰多迪士尼乐园于11日重新开放，州政府日前宣布全州中小学生于8月返校复课等。

据福克斯新闻网报道，佛罗里达州长德桑蒂斯表示，该州已经做好应对新冠病毒传播加剧的准备。德桑蒂斯认为，当前许多新冠患者的年龄在15岁到54岁之间，“这个年龄的患者死亡率非常非常低”。

德桑蒂斯于6月底宣布关闭酒吧以遏制病毒传播，但拒绝在全州范围内实施口罩令。

美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布12日在接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，预计未来两三周，美国南部各州疫情可能会达到峰值，且将在一段时间内居高不下。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据显示，截至美东时间7月12日晚6时，美国累计新冠确诊病例超过329万。当前至少有33个州的新增病例呈上升趋势。