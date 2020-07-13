防汛救灾物资紧急调拨灾区

7月11日，国家防办、应急管理部继续调度重点地区防汛救灾工作，要求全力做好受灾群众转移安置救助，加强超警河段堤防、超汛限水库、山洪地质灾害危险区等重点区域巡查防守，坚持精准调拨，向抗洪抢险重点区域前置物资，确保及时拨付、专款专用，全力妥善安排好受灾群众生活。

11日，根据江西省请求，国家防办、应急管理部会同国家粮食和物资储备局紧急调运190艘玻璃钢冲锋舟、3000顶帐篷、1万张折叠床、1万床毛毯和2万床毛巾被，支持地方抗洪抢险工作。

为支持灾区做好应急救灾工作，国家发展改革委紧急下达救灾应急补助中央预算内投资3.09亿元，专项用于安徽、江西、湖北、重庆受灾严重地区的基础设施和公益性设施应急恢复建设。

受持续强降雨影响，长江中下游干流莲花塘至大通江段及两湖水位超警，江西赣江中下游干流及支流、抚河下游支流，湖南湘江下游支流等17条河流发生超警以上洪水，鄱阳湖、洞庭湖环湖各站点水位持续保持在警戒以上。

针对汛情严峻形势，截至7月10日，国家综合性消防救援队伍入汛以来共参与各类抗洪抢险救援4830起，出动消防车7498辆次、指战员4.68万余人次，营救遇险被困群众1.48万余人，疏散转移被困群众6.1万余人。

江苏省防汛抗旱指挥部决定，11日14时起，提升江苏省长江防汛应急响应至Ⅲ级。目前长江大通来量持续增加，11日10时已超8万立方米每秒，后期仍将继续增涨，长江大流量、高水位将持续较长时间，防汛形势严峻。江苏省水利厅11日13时升级长江江苏段洪水橙色预警。

受长江中上游来水影响，安徽长江干流水位继续上涨。安徽省防汛抗旱指挥部要求各级各部门要保持高度戒备不松懈，上足抗洪抢险救援力量，确保长江干堤、城镇、重要圩口等重点目标防洪安全。

11日18时，长江水文网数据显示，湖北多地水位创新高。长江汉口站水位达到28.44米。武汉市防办预计16日，长江汉口站水位将涨至29.2米。根据水情预报，九江至湖口江段12日将超保证水位。

11日12时，受强降雨影响，广西融水苗族自治县河段的融江融水水文站出现111.54米的洪峰水位，超警戒水位4.94米，县城多处民居被洪水淹没，该县基层干部全力以赴投入抗洪抢险。

中央气象台11日18时发布暴雨蓝色预警。11日20时至12日20时，苏皖中北部、山东南部、河南东部和南部、湖北西部、重庆、贵州西部、四川南部、云南东北部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，江苏北部、重庆中部等局地有大暴雨。13日至16日，西南地区东部、江汉、江淮、江南北部等地还将有强降雨过程。

（综合本报记者丁怡婷、赵贝佳、姚雪青、游仪、范昊天、庞革平和新华社报道）