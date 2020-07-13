中国经济活力提振全球信心

中国国家统计局日前公布数据显示，6月制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，比上月上升0.3个百分点，连续4个月高于50%的荣枯线。PMI指数是经济监测的先行指标，PMI高于50%的荣枯线时，反映经济扩张。通常情况下，PMI连续3个月以上的同向变化，能反映经济运行的趋势性变化。数据表明，中国制造业正稳步复苏。

在全球新冠肺炎疫情蔓延、经济形势低迷的情况下，中国上半年经济复苏的稳健态势，让国际社会眼前一亮，为全球经济注入信心。

“多项指标高于预期”

“大量经济数据显示，中国采取不妥协的方式应对新冠肺炎疫情正获得‘红利’。”美国《华尔街日报》报道称，中国实现经济全面复苏的可能性进一步提升。近期中国政府有关部门公布的多项经济数据勾勒出中国经济在第二季度快速增长的复苏态势，国际社会纷纷对此投注目光。

日本知名投行野村证券的追踪数据表明，近期中国多项指数高于预期，包括电力、不动产和汽车销售等。该机构因此将对中国第二季度经济增长的预期从1.2%上调到2.6%。另外一项统计数据表明，中国服务行业6月扩张速度加快。非制造业采购经理人指数从5月份的53.6%上涨到了54.4%，意味着逐步稳定的商业信心。

路透社报道称，中国PMI增长反映了中国生产扩张提速的经济形势。中国新订单指数从5月的50.9%增长到51.4%，意味着随着有色金属、一般装备到电气机械行业的状况改善，中国国内需求正在增长。中国央行稍早公布，6月底中国外汇储备规模为3.11万亿美元，为连续第三个月上升。6月底官方储备资产中的黄金储备连续第十个月保持不变。中国经济增长保持韧性、长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

美国《华尔街日报》网站报道称，最近几周公布的公司和行业数据显示，中国汽车销量显示出复苏的迹象。中国的汽车销量在4月几乎恢复至疫情暴发前的水平，5月出现同比两位数增长。中国汽车工业协会最近宣布，初步数据显示，6月新车销量预计同比增长11%，达到228万辆。

据美国消费者新闻与商业频道网站报道，今年上半年，大中华地区的首次公开募股（IPO）激增，与其他地区因新冠肺炎疫情而出现的下降趋势反向而行。美国安永会计师事务所的数据显示，今年上半年，大中华地区的上市量比去年同期增长29%，募资额增长72%。安永表示，随着中国等经济体最先从新冠肺炎疫情的最初影响中恢复过来，亚太地区IPO形势具备更强的反弹能力。

“中国准备得更好”

中国各项经济指标的表现令国际社会惊喜，外媒纷纷将视线聚焦中国经济快速复苏背后的深层原因和潜在动力。

《日本经济新闻》报道称，中国采取严格的防疫措施抑制新冠肺炎疫情蔓延，如今先于欧美国家重启经济活动。法国安盛投资管理公司高级经济师姚远分析称，中国的工业生产、固定资产投资和服务部门在5月前已重回增长轨道。工银国际首席经济学家程实认为，原材料价格上涨和建筑设备销量回升显示，投资主导国内需求复苏。

英国经济研究机构凯投宏观专家朱利安·普里查德分析称：“6月份制造业和服务业的更快复苏，以及建筑施工活动的持续强健，加速了中国经济增长，且这种复苏将在接下来数月里保持稳健势头。”

“中国新冠肺炎疫情得到有效控制，经济重启也比较成功。”英国《金融时报》刊文称，中国央行还采取积极的财政政策和货币政策，进而实现6月份经济数据好于预期。与此同时，一系列有针对性的“六稳”“六保”及深化改革、扩大开放相关政策措施，也在为中国经济稳中有进的积极态势提供强大支撑。

中美研究所高级研究员索拉布·古普塔认为，中国准备得更好是因为“与多数发达经济体和许多新兴经济体相比，中国的财政状况要健康得多。中国中央政府的负债水平在GDP中所占的比例相对较低，这意味着政府的财务状况表上有较大空间来逐步加大政策支持。同时，消费者的负债水平与收入相比也相对较低，消费者没有过度负债，就可以“打开自己的钱包”。

据法新社报道，近期中国相关数据显示6月份工厂活动加速。分析人士认为，强劲的经济和其他一些迹象强化了市场预期。近期旨在提振证券业的新政策也振奋了市场情绪。疫情过度抑制了消费，眼下出现巨大反弹，消费领域的增长将迅速恢复正常，总体经济增长也将如此。

“世界更需要中国了”

国际货币基金组织（IMF）此前发布的《世界经济展望报告》中曾预言，世界经济面临自上世纪30年代经济大萧条以来最严重衰退。预计2020年，主要经济体中唯一能够实现正增长的，只有中国。中国上半年经济的快速复苏，为全球经济复苏增添一股积极力量，也为低迷沉闷的全球经济带来一抹亮色。

英国《金融时报》网站报道称，在一系列国家疫情加剧的背景下，国际货币基金组织6月下调全球经济预期。俄“外汇最佳”公司分析师伊万·卡普斯强斯基强调，中国是全球第二大经济体，中国GDP走势在全球经济指标中发挥巨大作用。如果危机后中国迅速恢复，也将为全球GDP带来积极影响。

荷兰肯彭资本管理公司的投资战略负责人尼凯什·帕特尔认为，中国市场的乐观情绪正在全球市场蔓延，因为人们预期经济复苏将推高消费者对外国商品的需求。

据今日俄罗斯电视台网站报道，分析人士认为，尽管美国要脱钩，但现代生产过程的复杂性，使得现实中任何产品都不可能脱离中国，包括稀土等材料和零部件，甚至在物流方面，世界上最大的集装箱港口也在中国。中国还在迅速进行产业升级，发展高新技术，包括5G和人工智能等。受新冠肺炎疫情影响，年初中国经济迅速下滑，随后稳步恢复。中国经济的明显复苏可减缓全球衰退速度，加快疫情后世界经济恢复。

“世界比以往任何时候都更需要中国。”美国《纽约时报》在报道中引述高盛日本首席策略师凯希·松井的话称，世界是相互联系的，对世界上几乎所有主要经济体来说，中国经济持续增长至关重要。

俄罗斯世界经济与国际关系研究所经济学家谢尔盖·卢科宁认为，中国经济在年内晚些时候将处于增长通道，到年底经济整体有望积极增长。今年中国仍将是主要经济体中增长最快的国家，而东亚和亚太地区将是世界经济增长最快的地区。