秘鲁是中国在太平洋对岸的“邻居”，浩瀚的太平洋隔不断两国的相知相亲。早在400多年前，两国人民就开启了友好交往，播下了友谊的种子。约170年前，首批华人移民抵秘。华裔与当地人民和谐共处、加速融合，中国元素逐渐在秘鲁文化中留下深深烙印。中国同秘鲁建交49年来，双方相互尊重、平等相待，推动各领域务实合作在互利共赢的基础上取得累累硕果，谱写出友谊与合作的崭新篇章。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中秘两国政府和人民始终同舟共济、守望相助。在中国抗击疫情的关键阶段，比斯卡拉总统致函习近平主席，表达对中国政府和中国人民抗疫的深切慰问和坚定支持。秘鲁政府发表公报对中方予以声援，多名内阁高官和各界友好人士积极发声。中国将这份珍贵的情谊铭记于心，并在秘鲁发生疫情后迅速施以援手。中秘两国元首通电话并互致信函，为双方抗疫合作指明了方向；中国政府、地方、企业等纷纷向秘方提供大量急需的物资援助；中方多次通过视频会议等形式，毫无保留地与秘方分享防控经验。

5月下旬，秘鲁疫情防控形势吃紧，中国政府应秘鲁政府请求，果断向秘鲁派出抗疫医疗专家组。在秘鲁的半个月时间里，专家组不辞劳苦走访各级医疗机构，深入一线了解疫情防控形势，广泛开展交流培训，同秘鲁中央和地方政府、国会、医疗机构分享抗疫经验，并因地制宜提出防控和诊疗建议，为秘鲁抗疫作出贡献，赢得秘鲁政府和人民的广泛好评。秘鲁政府为专家组隆重举行表彰仪式，部长会议主席（总理）塞瓦略斯代表总统和政府向中方表达衷心感谢，强调中方此举弘扬了国际人道主义和团结互助精神，是两国传统友好的充分体现，将助力双边关系取得更大发展。

人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。共同抗击疫情，世界人民更加深刻地体会到人类命运共同体理念的现实意义和时代价值。拉美是距中国最遥远的大陆，中秘携手抗疫是中拉“志合者，不以山海为远”的生动体现，也是共建人类命运共同体的切实行动。

莫道春光难揽取，浮云过后艳阳天。我们有理由相信，人类必将战胜疫情，中秘、中拉人民将心手相连、并肩前行，推动中秘全面战略伙伴关系、中拉全面合作伙伴关系不断取得更大发展，开创人类更加美好的未来。

（作者为中国驻秘鲁大使）

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 03 版）